İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından kendi uydu şebekesini devreye almaya dönük araştırma başlatma kararı verdi.



İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin, AB'nin Galileo projesine alternatif olacak kendi uydu sistemini kurmasına yönelik araştırmalara 92 milyon sterlin ayrılacağıbildirildi.

İngiltere'nin Brexit sonrası döneme hazırlıkları finanse etmek için ayırdığı 3 milyar sterlin ödenekten karşılanacak parayla, milli uydu sistemini tasarlama ve geliştirme imkanlarına yönelik 18 aylık bir çalışma yapılması öngörülüyor.



Bu sürenin sonunda çalışmaları sürdürme kararı alınması halinde, İngiltere'nin milyarlarca sterline malolacak uydu sistemini üretmeye başlayacağı açıklandı.



İngiltere de kendi uydu sistemini hayata geçirmesi halinde ABD, AB, Rusya ve Çin'den sonra bu kapasiteye ulaşan 5. aktör olacak.

Küçük uydu üretiminde dünya lideri konumunda yer alan İngiltere, İskoçya'da bir "uzay limanı" açmaya yönelik çalışma da yürütüyor.



İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Greg Clark da yaptığı açıklamada, ülkesinin uzay sanayisi ve uydu teknolojisinde dünyanın lider ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "Galileo'ya alternatif olacak bir opsiyona yatırım yaparak güvenlik ihtiyaçlarımızın İngiltere'nin dünya lideri uzay sektörü tarafından karşılanmasını temin edeceğiz." ifadelerini kullandı.



ABD'nin GPS uydularına rakip olarak gösterilen AB'nin Galileo Projesi'nin AB'den ayrılık sonrası İngiltere'yi kapsamayacağı belirtiliyor. İngiltere ise bu konuda da müzakere ile bir netice almak için mesai harcıyor.

AB Komisyonunun Galileo projesinden İngiltere’yi dışlaması ihtimaline dikkati çeken Clark, bunun projenin gecikmesine ve maliyetinin artmasına yol açabileceğini kaydetti.



YENİ SAVAŞ CEPHESİ UZAY



İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson da yaptığı yazılı açıklamada, uzayın yeni bir savaş cephesi olarak teşkil ettiği tehdide dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu yükselen tehditlerle mücadele için kendi bağımsız uydu sistemimizi üretmemiz gerekiyorsa, vakit kaybetmeden tek başımıza harekete geçmemiz son derece yerindedir. Bu alternatif sistem ve bu yılın ileri bir tarihinde duyuracağım İngiltere’nin ilk Uzay Savunma Stratejisi, askeri yeteneklerimize, yenilikçi işletmelerimize ve dünya lideri rolümüze güç katacak."



Referandumda her yüz kişiden 48'i AB'de kalalım dedi. AB kalma yönünde oy kullananların ağırlıklı olduğu yerlerden en dikkat çekeni ise İskoçya ve Kuzey İrlanda oldu. Referandum kampanyası sırasında Avrupa Birliği'nde ayrılmak istemediklerini belirten İskoçlar seçimlerde rekor ret oyu vermişti.

İngiltere Uzay Ajansı Üst Düzey Yöneticisi Graham Turnock da projenin ülkenin uzay aracı ve anten tasarımları, uydu kontrol sistemleri, şifreleme ve siber güvenlik alanındaki uzmanlığını destekleyeceğini kaydetti.



İngiltere ile AB arasında, ülkenin Brexit sonrasında Galileo projesindeki yeri ve rolü ile ilgili müzakereler sürüyor. İngiltere, AB Komisyonunun kendisinin uydu sisteminin özellikle güvenlik ve savunma alanındaki işlevlerinden yararlanmasına sınırlama getirmesi halinde projeden çekilmeyi gündeminde tutuyor.



GALİLEO SİSTEMİ



AB tarafından ABD ordusunun denetimi altındaki GPS'e, Rus GLONASS'a ve Çin Beidou'ya alternatif bir uydu sistemi olarak tasarlanan Galileo'nun 2020'de tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.



Toplam 30 uydunun dünya yörüngesine oturtularak hizmet vermesi düşünülen Galileo'nun ilk uydusu 2005 yılında gönderilmişti. Yaklaşık 10 milyar avroya mal olan Galileo sisteminin 6 yedek uydusunun bulunması planlanıyor.



İngiltere önceki yıl yapılan referandum ile AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere ile AB arasında devam eden ayrılık müzakerelerinin tamamlanmasının ardından ülkenin 29 Mart 2019'da AB üyeliğinin resmen sona ermesi öngörülüyor.