Brezilya ile X arasında "darbe" gerilimi: 24 saat süre verildi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirdi.



Mahkeme, X'e temsilci ataması için 24 saat süre tanıdı.



Brezilya ile X arasındaki gerilim, ülkede yaşanan darbe girişiminden sonra artmıştı.



Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturmasına ilişkin X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.



ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, ve Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.



Bolsonaro'nun da darbe girişiminin ardından ABD'ye gittiği bildirilmişti.

