Brezilya ile X arasında "darbe" gerilimi: 24 saat süre verildi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e temsilci ataması için 24 saat süre tanıdı. Karara uymaması halinde sosyal medya platformuna erişim engellenecek. Darbe girişimi soruşturmasında Brezilyalı yetkililer, X'ten bilgi istemiş ancak şirket bu talebi yerine getirmemişti.

Brezilya ile X arasında "darbe" gerilimi: 24 saat süre verildi
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ekibine darbe suçlaması

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ekibine darbe suçlaması

Haberi Görüntüle

Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'e ülkede yasal temsilci atamaması halinde erişim yasağı getirileceğini bildirdi.

Mahkeme, X'e temsilci ataması için 24 saat süre tanıdı.

Brezilya ile X arasındaki gerilim, ülkede yaşanan darbe girişiminden sonra artmıştı.

Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturmasına ilişkin X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu X ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, ve Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

Bolsonaro'nun da darbe girişiminin ardından ABD'ye gittiği bildirilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Güneşlenen kadının üzerine baca kapağı düştü

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Nesilleri böyle tükendi! Hem timsahlar, hem köpek balıkları tarafından avlanmışlar

Nesilleri böyle tükendi! Hem timsahlar, hem köpek balıkları tarafından avlanmışlar

Tarantulanın beynini ele geçirdi! Dizilere konu olan zombi mantarı böyle görüntülendi

Tarantulanın beynini ele geçirdi! Dizilere konu olan zombi mantarı böyle görüntülendi

Reddit, binlerce kullanıcısını etkileyen sorunu çözdü

Reddit, binlerce kullanıcısını etkileyen sorunu çözdü

Alman şirketlerine yönelik 1 yıllık siber saldırılar 267 milyar euroluk kayıp yarattı

Alman şirketlerine yönelik 1 yıllık siber saldırılar 267 milyar euroluk kayıp yarattı

Spotify ve Instagram'dan iş birliği: Şarkılar gerçek zamanlı paylaşılacak

Spotify ve Instagram'dan iş birliği: Şarkılar gerçek zamanlı paylaşılacak

Mısırlıların astronomideki başarısı: 2 bin 500 yıllık gözlemevi keşfedildi!

Mısırlıların astronomideki başarısı: 2 bin 500 yıllık gözlemevi keşfedildi!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...