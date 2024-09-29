Brezilya, X/Twitter yasağını kaldırmak için şartını açıkladı

Brezilya Yüksek Mahkemesi kararıyla ülkede erişimi engellenen sosyal medya platformu X, ülkede erişim için yasal zorunluluk olan temsilci atamasını gerçekleştirdi.

Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, erişim yasağının kaldırılmasını isteyen X talebinin reddedildiğini açıkladı.



Teknoloji lideri Elon Musk'ın 10 milyon Brezilya Reali (yaklaşık 63 milyon TL) ceza ödemesi halinde platformun tekrar erişime açılacağını duyurdu.



Ünlü yargıç Moraes, Brezilya'daki dezenformasyonla mücadele kapsamında Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk ile uzun süredir çekişme içindeydi.



Sosyal medya platformu X/Twitter, 31 Ağustos'ta yürürlüğe giren yasağın öncesinde Brezilya'da 22 milyondan fazla kullanıcıya sahipti.



Musk, sosyal medya paylaşımlarında Moraes'e defalarca yüklendi. Yargıcı "diktatör" olarak niteledi ve Harry Potter serisindeki kötü karakter Voldemort'a benzetti.



BREZİLYA'DA X NEDEN YASAKLANDI?



Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.



Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.



Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.