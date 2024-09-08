Brezilya'da süren X yasaklarının ardından kullanıcılar Bluesky'a akın etti

Elon Musk'ın sahibi olduğu X yani eski adıyla Twitter'ın Brezilya'da erişim engeli devam ediyor.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcıo Alexandre de Moraes, ülkede yasağı süren X/Twitter'a VPN aracılığıyla erişmeye çalışan kullanıcılara günlük yaklaşık 9 bin dolarlık para cezası verileceğini de açıklamıştı.

Brezilyalı X kullanıcılarının platforma rakip olarak çıkış yapan Bluesky'a akın ettiği kaydedildi.

2,6 MİLYON YENİ KULLANICI

Geçtiğimiz hafta, Brezilya'nın Musk'ın X'ini yasal temsilci atamadığı için yasaklamasından sadece 5 gün sonra Bluesky, sadece son birkaç gün içinde platforma 2.6 milyon yeni kullanıcının katıldığını duyurdu.