Brezilya'da süren X yasaklarının ardından kullanıcılar Bluesky'a akın etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi, X/Twitter'a ülkeye temsilci atamamasından dolayı erişim engeli getirildiğini ve VPN ile platforma erişenlere günlük yaklaşık 9 bin dolar ceza uygulanacağını duyurmuştu. Yasağın ardından 2,6 milyon yeni kullanıcı Bluesky'a geçtiği öğrenildi.

Brezilya'da süren X yasaklarının ardından kullanıcılar Bluesky'a akın etti

Elon Musk'ın sahibi olduğu X yani eski adıyla 'ın Brezilya'da erişim engeli devam ediyor.

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcıo Alexandre de Moraes, ülkede yasağı süren X/Twitter'a VPN aracılığıyla erişmeye çalışan kullanıcılara günlük yaklaşık 9 bin dolarlık para cezası verileceğini de açıklamıştı.

Brezilyalı X kullanıcılarının platforma rakip olarak çıkış yapan Bluesky'a akın ettiği kaydedildi.

2,6 MİLYON YENİ KULLANICI 

Geçtiğimiz hafta, Brezilya'nın Musk'ın X'ini yasal temsilci atamadığı için yasaklamasından sadece 5 gün sonra Bluesky, sadece son birkaç gün içinde platforma 2.6 milyon yeni kullanıcının katıldığını duyurdu.

What a week! In the last few days, Bluesky has grown by more than 2.6 million users, over 85% of which are Brazilian. Welcome, we are so excited to have you here! Here are answers to some common questions about Bluesky:

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— Bluesky (@bsky.app) Sep 4, 2024 at 20:26

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