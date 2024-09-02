Brezilya'da X yasaklandı: Cezalara rağmen VPN kullanımında artış

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, X yani eski adıyla Twitter'ı yasakladı. VPN kullanarak platforma erişmeye çalışanlara günlük 9 bin dolar ceza verileceği kaydedilmesine rağmen VPN kullanımında artış gözlemlendi.

Brezilya'da X yasaklandı: Cezalara rağmen VPN kullanımında artış

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, geçtiğimiz hafta Cuma günü X/'ın ülke genelinde yasaklanmasını emretti.

Ayrıca mahkeme tarafından alınan kararla ülkede VPN kullanarak X'e erişmeye çalışacak kullanıcılara günde yaklaşık 9 bin dolarlık para cezası verileceği kaydedildi. 

VPN KULLANIMINDA ARTIŞ

Business Insider'ın haberine göre, mahkemenin para cezası alabileceğini belirtmesine rağmen Brezilya'daki kullanıcıların VPN kullanımında artış gözlemlendiği kaydedildi.

VPNMentor sitesinin yaptığı bir analize göre, yüksek potansiyel para cezalarına rağmen Brezilya'da VPN talebi yüzde 1.600'e kadar arttı.

, Moraes'in aşırı sağcı gruplarla ilgili içeriklerin platformdan kaldırılması yönündeki emirlerine uymayı reddettiği için X'in ülke genelinde yasaklandığı biliniyor.

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