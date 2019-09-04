Nesnelerin İnterneti yani ioT teknolojisiyle birlikte pek çok eşya akıllanmaya başladı. Bu bir süreç elbette ve günden güne daha çok eşyanın akıllandığına şahit oluyoruz.

Google'ın Google Glass adı altında satışa sunduğu gözlük de aslında bir ilkti ve bir gözlüğün de akıllanabileceğini tüm dünya görmüştü. Ancak ilk kez böylesi bir ürün ortaya konduğu için özellikle tasarım tarafında kullanıcılardan pek olumlu puan alamadı.

Diğer yandan gizlilik konusu da Google'ın başını fazlasıyla ağrıttı ve üzerinde kamerası olduğu için bu gözlüklerle her yere girebilmek mümkün olmadı. Ancak tüm bunlara karşın Google, gözlükleri de akıllandırarak ilk adımı atmış oldu.



Google'ın yolu açmasıyla diğer markalar da kendi ürünlerini ortaya koymaya başladı. Bunlardan biri de Form Swim Goggles adını taşıyor. Swim Goggles, Polar’ın OH1 ve OH1 + kalp atış hızı sensörleriyle uyumlu hale gelecek.



Ürün, lenslerinden birinin içindeki küçük şeffaf ekran sayesinde yüzücülerin kalp atışlarını gösterge panelinden takip etmesini sağlayacak. Toplanan veriler ise kablosuz ve gerçek zamanlı olarak Swim Goggles’a iletilecek. Bu sayede canlı takip yapılması da sağlanacak.



Son olarak cihazın topladığı veriler Form Swim App üzerine kaydedilecek ve akıllı telefonlar üzerinden de takibi yapılabilecek.