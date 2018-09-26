Robot kullanımının yaygınlaşması ve üretimde otomasyonun gelişmesi ile işsizliğin hatırı sayılır düzeyde artacağına işaret eden onlarca rapor ve uyarıya rağmen bu öngörüyü haksız çıkaracak bir adım atıldı.



Japonya’nın başkenti Tokyo’da açılan bir kafede her işi robotlar yapıyor.

Ancak 1.2 metre boyundaki robotları fiziksel engellerinden dolayı evden ayrılamayan ve çalışamayan kişiler tarafından kontrol ediliyor.



Başka bir deyişle bu kafede çalışan robotlar iş bulma imkanı olmayan pek çok kişinin istihdam edilmesine vesile oldu.

Evden çıkamayan vatandaşlar laptop'ları üzerinden kafede hizmet veren robotları yönetiyor.

Kentin Akasaka semtinde bulunan kafede görev alan 20 kilo ağırlığındaki robotlarda bulunan kamera ve mikrofonlar evden çalışan kişilerin müşteriler ile diyaloğa geçmesin, sağlıyor.



Benzer boyutlara sahip robotlar bugüne kadar 70 farklı Japon şirket tarafından satın alındı ve yüzlerce kişiye iş imkanı sundu.