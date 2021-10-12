Bu sene 10. yılını kutlayan Big Bang’de yine öncü girişimler sahne alacak

Yenilikçi, çığır açıcı proje ve teknolojilerin; kendi yolunu çizen, ihtiyaçtan yola çıkarak çözüm üreten girişimlerin adresi olan Big Bang’de bu yıl “Öncüler” mottosu hâkim olacak. İzleyicilere benzersiz bir online deneyim sunmaya hazırlanan Big Bang’de 20 girişim sahnede sunum yaparken; birbirinden farklı sektörlere çözüm üreten yaklaşık 90 teknolojik girişimin standı online olarak ziyaret edilebilecek.



İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştiren; dünyadan ve Türkiye’den en iyi girişimcileri ağırlayan Big Bang Start-up Challenge için geri sayım başladı. Bu sene 10’uncu yaşını kutlayan Big Bang Start-up Challenge, 2 Aralık 2021 Perşembe günü online olarak gerçekleştirilecek.

Dünyadaki kuluçka merkezleri arasında ilk 5’te gösterilen İTÜ Çekirdek, bugüne kadar olduğu gibi, bu yıl da “öncü” girişimleri kamuoyu ile buluşturacak.

Geçtiğimiz sene 54 milyon TL’lik kaynağı girişimlere ulaştıran Big Bang’in, kendi rekorunu kırarak bu yıl çok daha büyük bir kaynak yaratması bekleniyor. Teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odaklı binlerce izleyici bigbang2021.itucekirdek.com adresinden bu heyecana ortak olacak.



GİRİŞİMLERİN TOPLAM DEĞERLEMELERİ 2,8 MİLYAR TL’YE ULAŞTI



İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi kurulduğu günden bu yana 3 bin girişime ve 6 bin 500 girişimciye destek verdi. Yalnızca 2021 yılında onlarca farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden başvuru alan İTÜ Çekirdek’in 10 yılda desteklediği girişimler 320 milyon TL’nin üzerinde yatırım aldı. Girişimlerin toplam değerlemeleri 2,8 milyar TL’yi, toplam ciroları ise 370 milyon TL’yi aştı.



BİG BANG ONLARCA BAŞARI HİKAYESİNE ŞAHİTLİK ETTİ



10 yıl içerisinde İTÜ Çekirdek desteğiyle projelerini geliştiren yüzlerce girişim, Big Bang’de ivmelenerek global başarı hikayeleri yazdı. Bu girişimler arasında cirosunun yüzde 85’i yurt dışından gelen; ürününü MIT’ye satan; 40’dan fazla ülkeye distribütörlük ağı kuran; Silikon Vadisi’nden yatırım alan; sektörlerin değişmesine sebep olan; unicorn olmaya çok yakın girişimler bulunuyor. Big Bang 2021’de de yine geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak öncü girişimlerin doğması bekleniyor.





