Bu uygulama ölüm saatinizi tahmin ediyor!

Yapay zeka tarafından geliştirilen yeni bir uygulama, kullanıcıların daha sağlıklı seçimler yapmalarını ve daha uzun yaşamalarını teşvik etmek amacıyla ölüm saatlerini tahmin ettiğini iddia etti.



"Ölüm Saati" adı verilen bu uygulama, yıllık 40 dolarlık bir abonelik ücretiyle, mevcut biyolojik yaş ve yaşam tarzını göz önünde bulundurarak kesin ölüm tarihlerine dair tahminlerde bulunuyor.



New York Post’ta yer alan habere göre, uygulamanın temel amacı, insanları sağlıklı yaşam değişiklikleri yapmaya motive etmek.



"ZAMANINDA UYARMAYI HEDEFLİYOR"



Uygulama, ölümle ilgili faktörleri analiz ederek kullanıcıları zamanında uyarmayı hedefliyor.



Kurucu Brent Franson, “Günümüz dünyasında sağlık hizmetleri genellikle tepkiseldir, sorunlar ortaya çıktığında müdahale edilir ve bu genellikle çok geç olur,” dedi. Franson’a göre, Ölüm Saati, bireyleri sağlıklı yaşam ipuçlarıyla donatarak daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için teşvik ediyor.



Kullanıcılar, uygulama aracılığıyla sağlığa dair çeşitli sorulara yanıt veriyor. Kan testleri, genetik taramalar gibi kişisel sağlık belgelerini yüklemelerine olanak tanınıyor. Kolesterol seviyeleri gibi biyolojik faktörlerin yanı sıra uyku düzeni, ruh sağlığı, günlük oturma süreleri, sigara içme alışkanlıkları ve sosyal hayat gibi yaşam tarzı gibi unsurlarını da kapsıyor.



Ölüm Saati, 18 Eylül’de resmi olarak piyasaya sürüldü. Kullanıcılar, uygulamayı ücretsiz olarak indirip ölüm tarihlerini görebiliyorlar. Ancak, sağlıklarını iyileştirmek ve potansiyel ölüm tarihlerinin ertelenmesi için sunulan uzun yaşam planı için yıllık 40 dolar ödemeleri gerekiyor.