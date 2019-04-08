Çin'de milyonlarca kişinin, Devlet Başkanı Şi Cinping'in ve Komünist Parti'nin tanıtımını yapan bir uygulamayı akıllı telefonlarına veya tabletlerine yüklemeye zorlandığı iddia edildi.



Independent'ın haberine göre, Çin'de Komünist Parti yetkililerine, vatandaşların "Şüeşi Çiangguo" (Büyük Ulusu Öğrenmek) isimli uygulamayı kullanmasını temin etmeleri talimatı verildi.



Milyonlarca kullanıcının, Şi'nin yurt dışı ziyaretlerinin videolarını izlemek veya ekonomi politikalarına ilişkin bilgi yarışmasının sorularını yanıtlamak gibi faaliyetlerle puan topladıkları ileri sürüldü.



Komünist Parti yetkililerinin uygulamanın kullanılması için vatandaşlar üzerinde baskı oluşturduğu, görmezden gelenleri cezalandırdığı, okul idarelerinin uygulamayı kullanmayan öğrencileri düşük notlarla, şirketlerin de uygulamayı sıklıkla kullanmayan çalışanları maaşlarında kesintiye gitmekle tenkit ettiği ileri sürüldü.



Teknoloji devi Alibaba tarafından geliştirilen ve Çin Komünist Parti'nin kurucusu Mao Zedong'un Küçük Kırmızı Kitabı'na benzetilen uygulamanın, yıl başında kullanıma açıldığı ve ülkede Apple cihazlarında en fazla indirilen aplikasyon haline geldiği belirtildi.



Çin resmi basınına göre, uygulamanın ülkede 100 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

