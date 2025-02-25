Bu yapay zeka, siz ne kadar isterseniz o kadar düşünüyor

Teknoloji dünyasının önde gelen firmalarından Anthropic, yenilikçi AI modeli Claude 3.7 Sonnet'i kullanıcılara sundu. Bu model, kullanıcıların sorulara ne kadar süre düşünmesini istediklerine karar verebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.



Claude 3.7 Sonnet, gerçek zamanlı yanıtlar ve daha düşünülmüş yanıtlar sunabilen hibrit bir akıl yürütme modeli olarak öne çıkıyor.



Ücretsiz kullanıma açık



Anthropic yetkilileri, Claude 3.7 Sonnet'in kullanıcı deneyimini sadeleştirmeyi amaçlayan bir ürün olduğunu belirtiyorlar. Model, önceki versiyonu Claude 3.5 Sonnet'e kıyasla daha üstün performans gösteriyor. Claude 3.7 Sonnet, hem ücretsiz hem de premium kullanıcılar için erişilebilir durumda.



Muhakeme özelliği için ödenecek ücret



Claude 3.7 Sonnet modelinin ücretsiz versiyonu, “muhakeme” özelliğini barındırmıyor. Bunu deneyim etmek isteyenler, 3 dolar karşılığında 1 milyon çıktı jetonu satın alabiliyor. Bu da 3 dolar karşılığında yaklaşık 750 bin kelime yazma hakkı anlamına geliyor.



Ne işe yarıyor



Claude 3.7 Sonnet’in sunduğu “muhakeme” özelliği, Google Gemini ve Grok 3 gibi popüler yapay zeka hizmetlerinde de mevcut. Bu modeller, soruları yanıtlamadan önce daha fazla zaman ve işlem gücü kullanır. Bunun sebebi, sorunları daha küçük adımlara bölerek nihai cevaba ulaşmalarıdır.



Bu sayede “düşünen yapay zeka modelleri” diğer rakiplerine göre çok daha doğru cevaplar verebilmektedir. Claude 3.7 Sonnet, kullanıcılara düşünme zamanını ayarlama imkanı vererek, kullanılacak işlem gücünü kendilerinin belirlemesini sağlıyor.



Anthropic, yapay zeka modelini zorlu kodlama sorunları gibi gerçek dünya görevleri için optimize ettiğini belirtiyor.



Rakiplerinden daha pahalı



OpenAI şirketinin o3-mini modeli için bir milyon çıktı jetonunun fiyatı 1.10 dolar. DeepSeek’in R1 modelinin aynı miktar için talep ettiği ücret ise 55 cent.

