Bu yıl Türkiye'de en çok neler arandı? 2023 Google arama trendleri

Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, bu yıl sonunda da yılın trend olan aramalarını açıkladı. Hem Türkiye’de hem de dünya çapında açıklanan 2023 Yılı Arama Trendleri’ne ek olarak Google Arama’nın 25. yılı vesilesiyle dünya çapında 25 yıla yayılan popüler arama trendleri kullanıcılarla paylaşıldı.
İsimler
1. Sinan Oğan
2. Dilan Polat
3. Zaha
4. Kemal Kılıçdaroğlu
5. Muharrem İnce
6. Zaniolo
7. Icardi
8. Ali Yerlikaya
9. Hakan Fidan
10. Tete
Kaybettiklerimiz
1. Taha Duymaz
2. Metin Uca
3. Özkan Uğur
4. Seda Fettahoğlu
5. Deniz Baykal
6. Erkin Koray
7. Burhan Çaçan
8. Merve Kayaalp
9. Matthew Perry
10. Mehmet Barlas
Diziler
1. Yalı Çapkını
2. Wednesday
3. Kızılcık Şerbeti
4. Aile
5. Hudutsuz Sevda
6. Şahmaran
7. Yabani
8. The Last Of Us
9. Kirli Sepeti
10. Ruhun Duymaz
Tarifler
1. Aşure tarifi
2. Güllaç tarifi
3. Acai bowl tarifi
4. Krem karamel tarifi
5. Lalanga tarifi
6. Topik tarifi
7. Yağlama tarifi
8. Kalpli kurabiye tarifi
9. Ev baklavası tarifi
10. Şiveydiz tarifi
Şarkı Sözleri
1. Antidepresan şarkı sözleri
2. Enerji şarkı sözleri
3. Bi’ Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
4. Müphem şarkı sözleri
5. Ali Cabbar şarkı sözleri
6. Manolya şarkı sözleri
7. Aşkın Olayım şarkı sözleri
8. Mockingbird şarkı sözleri
9. Lento şarkı sözleri
10. Belki şarkı sözleri
Nerede?
1. Deprem nerede oldu
2. Elbistan nerede
3. Gazze nerede
4. Fas nerede
5. Nerede oy kullanacağım
6. Mescid – i Aksa nerede
7. Teknofest nerede
8. Kudüs nerede
9. Akbelen nerede
10. Gökçeada nerede
Nasıl?
1. Teravih namazı nasıl kılınır
2. Bayram namazı nasıl kılınır
3. Deprem nasıl oluşur
4. Seçim ikinci tura nasıl kalır
5. Basınç ölçer nasıl yazılır
6. Oy nasıl kullanılır
7. Uyurgezer nasıl yazılır
8. Anadil nasıl yazılır
9. Sandık görevlisi nasıl olunur
10. Vergisiz telefon nasıl alınır
Ne zaman?
1. Meteor yağmuru ne zaman
2. Seçim ne zaman
3. İkinci tur ne zaman
4. Borsa ne zaman açılacak
5. Üniversiteler ne zaman açılacak
6. Seyyanen zam ne zaman yatacak
7. Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak
8. Diziler ne zaman başlayacak
9. İstanbul depremi ne zaman
10. Doğalgaz ne zaman bedava
Nerenin plakası?
1. 88 nerenin plakası
2. 50 plaka nerenin plakası
3. 23 plaka nerenin plakası
4. 25 plaka nerenin plakası
5. 21 plaka nerenin plakası
6. 08 plaka nerenin plakası
7. 17 plaka nerenin plakası
8. 46 nerenin plakası
9. 31 plaka nerenin plakası
10. 16 plaka nerenin plakası
Burçlar
1. En sevilmeyen burçlar
2. En üzgün burçlar
3. En tatlı burçlar
4. Toprak grubu burçları
5. Sabit burçlar hangileri
6. İnatçı burçlar
7. Aurası yüksek burçlar
8. Dişil burçlar
9. Hava grubu burçları
10. Ateş grubu burçları
Ne Giyilir?
1. İş görüşmesinde ne giyilir?
2. İlkbaharda ne giyilir?
3. Umrede ne giyilir?
4. Aile tanışmasında ne giyilir?
5. 16 derecede ne giyilir?
6. Konserde ne giyilir?
7. İmam nikahında ne giyilir?
8. Solaryuma giderken ne giyilir?
9. Lisenin ilk günü ne giyilir?
10. Siyah gömlek altına ne giyilir?
Hissediyorum
1. Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
2. Sürekli yorgun hissediyorum
3. Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
4. Karında kalp atışı hissediyorum
5. Sürekli aç hissediyorum
6. Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
7. Kendimi çok yalnız hissediyorum
8. Hasta olacak gibi hissediyorum
9. Kendimi halsiz hissediyorum
10. Kendimi değersiz hissediyorum
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