Bu yılın öne çıkan kriptoları Shiba Inu, EverGrow ve HUH Token

HUH Token, kripto piyasasına yeni ve heyecan verici bir ek olarak görülüyor. Henüz piyasaya sürülmesine rağmen ise şimdiden etkileyici adımlar atıyor.

Takipçi sayısı beklenenden daha yüksek bir oranda artan HUH Token'ın 6 Aralık'taki lansmanının ardından, sadece birkaç gün içinde %6000'in üzerinde bir değer artışı elde etmesi piyasada konuşulmaya devam ediyor. Kripto para biriminin yükseleceğine dair pek çok spekülasyon olsa da, pek çok insan bu kadar yükseleceğini tahmin etmiyordu.

HUH Token'ın piyasaya sürülmesini çevreleyen etkileyici istatistikler ise kripto topluluğu arasında oldukça fazla vızıltı ve güçlü bir FOMO duygusu yaratıyor. HUH Token'ın birkaç gün içinde hem CoinGecko hem de CoinMarketCap'te piyasaya sürülecek olması ise fiyatın artması muhtemel gösteriyor. Bu nedenle yatırımcıların beklenen artıştan önce HUH Token'a girmesi akıllıca bir adım olarak düşünülüyor.



SHIBA INU İLGİ ODAĞI HALİNE GELİYOR!



Shiba Inu madeni parası Ağustos 2020'de "Ryoshi" takma adı altında anonim olarak kuruldu. Bir yatırımcı topluluğu, madeni paranın çekiciliği ve Elon Musk ve Vitalik gibi önde gelen şahsiyetlerin söylemleri ve tweetleriyle birlikte meme para birimi hızla popülerlik ve değer kazandı.

Shiba Inu, Dogecoin'in Scrypt tabanlı madencilik algoritmasıyla rekabet etmek için oluşturulmasının ardından Shiba Inu ve SHIB jetonu, Baby Dogecoin (BabyDoge), Dogecoin (DOGE), JINDO INU (JIND), Alaska Inu (LAS) ve Alaskan Malamute Token (LASM) de dahil olmak üzere meme coin kripto para birimlerinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

17 Eylül 2021'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük kripto para borsası olan Coinbase, Shiba Inu'yu sitesine koymasıyla ise Shiba Inu'nun fiyatının 2 gün içinde neredeyse %40 arttı ve meme madeni parasını bir kez daha ilgi odağı haline getirdi.



EVERGROW DÜŞÜŞE GEÇTİ, ALIMLARI ARTTI



EverGrow Coin, her türlü kripto rekorunu kıran ve şok edici bir lansmanının ardından bir süredir kripto basınında yer alıyor. EverGrow Coin, giderek daha kıt hale gelecek olan deflasyonist bir kripto para birimi olarak kabul görüyor. EGC sahiplerinin ise BUSD cinsinden tüm Al/Sat işlemlerinde %8 ödül alacağı bildiriliyor. Her Al/Sat işleminin yüzde üçü Geri Alım cüzdanına havale edilirken, sabit bir fiyat tabanını korumak için %ikisi Pancakeswap likidite havuzuna gönderiliyor. EverGrow ekosistemi, NFT Ödünç Verme, Pazar Yeri ve Oyna-Kazan Oyunu dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerden oluşuyor. EverGrow'un yatırımcılarına sunacağı çok şey olsa da değeri bir süredir düşüyor. EKG sahipleri kriptodan 'NeverGrow' olarak bahsediyorlar. Fakat yine de bir kriptoya yatırım yapmak için en iyi zamanın düşüşte olduğu zaman olarak görülüyor.

Yasal Uyarı: Bu içerik bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir görüş olduğu bilinmeli ve bu şekilde değerlendirilmelidir.



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