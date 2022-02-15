Buffett'ın Microsoft anlaşmasından önce Activision Blizzard hissesi aldığı ortaya çıktı

Milyarder yatırımcı Buffett'ın Microsoft anlaşmasından önce yaklaşık 1 milyar dolar değerinde Activision hissesi satın aldığı öğrenildi.

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 14:39

Buffett'ın Microsoft anlaşmasından önce Activision Blizzard hissesi aldığı ortaya çıktı

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Dünyanın en zengin iş insanlarından Warren Buffett'a ait olan Berkshire Hathaway'in, 'un video oyunu firması Activision Blizzard’ı 68,7 milyar dolara alacağını açıklamasından önce, firmadan yaklaşık 1 milyar dolar değerinde hisse satın aldığı ortaya çıktı.

Piyasaya yapıcıya verilen bilgilere göre, Berkshire'ın 2021 sonu itibariyle 975 milyon dolar değerinde 14.66 milyon hisseye sahip olduğu gözüküyor.

Microsoft, Activision Blizzard'ı Ocak ayı ortasında hisse başına 95 dolar karşılığında satın alma niyetini açıkladı ve hisse senedini yüzde 25 artışla 82 doların üzerine çıkardı, ancak o zamandan beri biraz düştü. Bu, bir ABD teknoloji şirketi tarafından şimdiye kadar yapılmış en büyük anlaşma olacak.

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