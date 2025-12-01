Bulut ağları arasında bağlantı hızı dakikalara iniyor

Amazon ve Google, kısa süreli internet kesintilerinin bile büyük aksaklıklara yol açabildiği bir dönemde, artan güvenilir bağlantı talebini karşılamak üzere ortak geliştirdikleri çoklu bulut ağ hizmetini tanıttı.

Bu girişim, müşterilerin iki şirketin bilgi işlem platformları arasında haftalar yerine dakikalar içinde özel ve yüksek hızlı bağlantılar kurmasını sağlayacak.

Yeni hizmet, 20 Ekim’de yaşanan ve Snapchat ile Reddit gibi internetin en popüler uygulamalarını da çevrimdışı bırakarak dünya genelinde binlerce internet sitesini etkileyen Amazon Web Services (AWS) kesintisinin ardından geldi. Analitik şirketi Parametrix’e göre, bu kesinti ABD’li şirketlere 500 milyon ile 650 milyon dolar arasında kayba mal olacak.

Yeni teklif, iki bulut sağlayıcısının yaptığı açıklamalara göre, ağlar arası birlikte çalışabilirliği geliştirmek için Amazon'un Interconnect-multicloud çözümünü Google Cloud’un Cross-Cloud Interconnect hizmetiyle birleştiriyor.

"TEMEL BİR DEĞİŞİMİ TEMSİL EDİYOR"

AWS ağ hizmetleri başkan yardımcısı Robert Kennedy, “AWS ve Google Cloud arasındaki bu iş birliği, çoklu bulut bağlantısında temel bir değişimi temsil ediyor” dedi.

Google Cloud bulut ağı genel müdürü ve başkan yardımcısı Rob Enns ise ortak ağın müşterilerin veri ve uygulamaları bulutlar arasında daha kolay taşımasını amaçladığını söyledi. Google Cloud’un açıklamasına göre, Salesforce yeni yaklaşımın erken kullanıcıları arasında yer alıyor.

AWS; şirketlere, hükûmetlere ve bireylere bilgi işlem gücü, veri depolama ve diğer dijital hizmetler sunuyor ve Microsoft’un Azure’u ile Google Cloud’un ardından dünyanın en büyük bulut sağlayıcısı konumunda bulunuyor.

33 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

Alphabet, Microsoft ve Amazon gibi teknoloji şirketleri; yapay zekânın artan taleplerine paralel olarak internet trafiğindeki yükselişi karşılayabilecek altyapılar inşa etmek için milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Bu hizmetleri desteklemek için gereken bilgi işlem gücü hızla artıyor.

Amazon’un bulut işletmesi, üçüncü çeyrekte güçlü bir büyüme göstererek 33 milyar dolar gelir elde etti; bu rakam Google’ın 15 milyar dolarlık gelirinin iki katından fazla.