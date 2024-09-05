Burun karıştıranlar dikkat! Alzheimer riskini yükseltiyor

Bilim dünyası yeni araştırmalarla her geçen gün daha da dikkat çeken detaylar ortaya koyuyor. Burun karıştırmanın Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceği ortaya çıktı. "RİSK FAKTÖRÜ OLABİLİR"

Amerikan Tıp Bilimleri Dergisi'nde yayımlanan ve 10 araştırmaya atıfta bulunan bir raporda, burun karıştırmanın bunama riskini artırabileceği öne sürüldü.



Burun karıştırmanın Alzheimer hastalığıyla olası bağlantısının daha fazla araştırılması çağrısında bulunan bilim insanları, burun karıştırmanın Alzhimer hastalığının gelişmesinde önemli bir risk faktörü olabileceğini söyledi.

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MİKROPLAR İLTİHABA SEBEP OLABİLİR



Mevcut araştırmalar, parmaklardan burna aktarılan mikropların beyne ulaşıp iltihaplanmaya neden olabileceğini öne sürüyor.



Bu iltihaplanma zamanla beyin hücrelerine zarar vererek Alzheimer hastalığına yol açabilir.



Raporda ayrıca burun karıştırmanın burun zarına zarar verebileceği, zararlı mikroorganizmaların kan dolaşımına girmesini kolaylaştırarak daha fazla iltihaplanmaya yol açabileceği ve bunama riskini artırabileceği belirtiliyor.



10 ARAŞTIRMAYA YER VERİLDİ



Raporda, burun karıştırma ile Alzheimer arasında olası bir bağlantı olduğunu destekleyen 10 farklı bilimsel makaleye yer veriliyor.



Araştırmacılar, herpes virüsü, koronavirüs, zatürreye neden olan bakteriler ve "Candida albicans mantarı" gibi patojenlerin, burun ve beyni birbirine bağlayan koku siniri boyunca seyahat edebildiğini vurguluyor.



Bu patojenler, koku almayla ilgili bir beyin bölgesi olan koku soğanına ulaşabilir ve Alzheimer hastalığının temel özelliklerinden biri olan "amiloid plakların" oluşumuna katkıda bulunabilecek enfeksiyonlara neden olabilir.



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"ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ"



Araştırmada, "Bu çalışmalar burun karıştırmanın önemli bir risk faktörü olduğunu ve Alzheimer hastalığının ilerlemesine katkıda bulunduğunu gösteriyor. Bu ilişkiyi daha kapsamlı bir şekilde incelemek için daha fazla araştırma, özellikle daha büyük vaka kontrol çalışmaları öneriyoruz" cümlelerine de yer veriliyor.



Pakistan'daki Tıbbi Bilimler Hizmetleri Enstitüsü ve Katar'daki Hamad Tıbbi Şirketi araştırmacıları tarafından kaleme alınan rapor, Avustralya'daki bir ekibin de aralarında bulunduğu daha önceki çalışmalara dayanıyor.



EL HİJYENİ OLDUKÇA ÖNEMLİ



Bilim insanları alışkanlığın beraberinde getirdiği riski azaltmak için düzenli el yıkama gibi basit önleyici tedbirler öneriyor.



Araştırmacılar, "Covid'den öğrendiğimiz bir ders, el hijyeninin önemidir" diyerek, burun karıştırmanın doğuracağı riski azaltmak için el yıkama ve el dezenfektanı kullanımı gibi rutin uygulamaları tavsiye ediyor.



Alzheimer hastalığı, İngiltere'de en yaygın demans türüdür ve yaklaşık 850 bin kişiyi etkilemektedir.