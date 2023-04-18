Büyük fotoğrafçılık ödülünü "yapay zeka" kazandı

Gelişen yapay zeka teknolojisi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Büyük fotoğrafçılık ödüllerinden 2023 Sony’nin kazananları arasında yer alan bir kişi birinci seçilen fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı.
Boris Eldagsen'in "Pseudomnesia: The Electrician" adıyla yarışmaya gönderdiği görsel, dünyaca ünlü yarışmada "Yaratıcı açık" kategorisinde birinci seçildi.
Fotoğrafta farklı nesillerden iki kadın görülüyor. Ancak uzmanlara göre gözler ve ellerdeki yanlışlıklar yapay zekayı ele veriyor. Eldagsen ise jürilerin hiçbirinin yapay zekadan şüphelenmediğini savunarak, "Tarihi bir karar vererek şampiyonluğu yapay zekaya verdikleri için teşekkür ederim" mesajı paylaştı.
Yapay zekanın ürettiği eserlerle ilgili tartışma başlatmak istediğini söyleyen sanatçı, "Yapay zekanın fotoğrafçılık yarışmasında yeri yok" diyerek ödülü reddetti. Büyük fotoğrafçılık ödüllerinden 2023 Sony’nin kazananları arasında yer alan bir kişi, fotoğrafın yapay zeka ürünü olduğunu açıkladı.
PSEUDOMNESİA LATİNCE DE SAHTE ANILAR ANLAMINA GELİYOR
Alman sanatçı Eldagsen, kendi web sitesinden paylaştığı açıklamada, yaptığının ukalaca olduğunu belirterek, jüri üyelerine fotoğrafını seçtikleri ve bunu tarihi bir an haline getirdikleri için teşekkür etti.
Öte yandan, "Yapay zeka ile fotoğrafçılık böyle bir ödülde birbirleriyle yarışmamalı." diyen Eldagsen, yapay zeka ile fotoğrafçılığın aynı olmadığını ve bu nedenle de ödülü kabul etmeyeceğini belirtti.
Alman sanatçı Eldagsen, organizatörlere ödülü kazandığını söylediklerinde fotoğrafın nasıl oluşturulduğunu anlattığını ve onların da kendisine ödülü alabileceğini söylediklerini iddia etti.
Eldagsen, "Pseudomnesia" ifadesinin Latince'de "sahte anılar" anlamına geldiğine de dikkati çekti.