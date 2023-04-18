Büyük fotoğrafçılık ödülünü "yapay zeka" kazandı

PSEUDOMNESİA LATİNCE DE SAHTE ANILAR ANLAMINA GELİYOR

Alman sanatçı Eldagsen, kendi web sitesinden paylaştığı açıklamada, yaptığının ukalaca olduğunu belirterek, jüri üyelerine fotoğrafını seçtikleri ve bunu tarihi bir an haline getirdikleri için teşekkür etti.



Öte yandan, "Yapay zeka ile fotoğrafçılık böyle bir ödülde birbirleriyle yarışmamalı." diyen Eldagsen, yapay zeka ile fotoğrafçılığın aynı olmadığını ve bu nedenle de ödülü kabul etmeyeceğini belirtti.



Alman sanatçı Eldagsen, organizatörlere ödülü kazandığını söylediklerinde fotoğrafın nasıl oluşturulduğunu anlattığını ve onların da kendisine ödülü alabileceğini söylediklerini iddia etti.



Eldagsen, "Pseudomnesia" ifadesinin Latince'de "sahte anılar" anlamına geldiğine de dikkati çekti.