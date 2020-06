Buzla kaplı Plüton'un altında okyanus gizleniyor olabilir

California Üniversitesinden bilim insanları, NASA'nın New Horizons uzay aracının 2015 yılında çektiği Plüton'un yüzey görüntülerini ve cüce gezegenin iç kısmını öngören bilgisayar simülasyonlarını inceledi.



Plüton'da "sıcak başlangıç" senaryosunu ortaya atan bilim insanlarının yaptığı çalışmanın ayrıntıları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.



Araştırma ekibinden gezegen bilimci Carver Bierson, "Plüton oluşmaya başladığında, yüzeyinde darbe etkisi yaratan yeni maddeler sürece dahil oldu. Her darbe, çevresindeki bölgeyi ısıtan bir patlama gibidir. Plüton yavaş oluştuysa yüzey her darbe arasında soğumuş ve genellikle çok soğuk kalmıştır. Ancak hızlı oluştuysa darbe üstüne darbe gelir ve yüzeyin soğuyacak zamanı kalmaz. Plüton'un 30 bin yıldan kısa süre oluştuğunu hesap edersek bu darbelerin yol açtığı ısı, erken dönem bir okyanusun meydana gelmesi için yeterli olacaktır." değerlendirmesini yaptı.



Bierson, Plüton'un yüzlerce kilometre kalınlıkta buzlu dış kabuğunun altında muhtemelen tuz ve amonyak karışımı sudan oluşan bir okyanusa sahip olabileceğini söyledi. Bu senaryoya göre, su dondukça genleştiğinden Plüton'un yüzeyindeki yarıklar bu okyanusun kanıtı olabilir.



Güneş Sistemi'nde bilinen en büyük cüce gezegen olan ve Kuiper kuşağında bulunan Plüton'un Güneş'e uzaklığı, Dünya'nınkinin yaklaşık 40 katı. Cüce gezegendeki yüzey sıcaklığı eksi 230 derece.