Dünyadaki buzullar 1960'lardan 5 kat daha hızlı küçülüyor!

Sonuçları bilim dergisi Nature'da yayımlanan yeni araştırma, küresel ısınmanın etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Isviçre'deki Zürih Üniversitesi liderliğinde düzenlenen araştırmada, dünyadaki buzulların en kapsamlı ölçümü gerçekleştirildi.

Biliminsanları, 19 bin buzulda yaşanan kayıplara bakmak için yer ve uydu verilerini kullandı.

Araştırmada, dünya genelinde her sene 369 milyar ton kar ve buz kaybı yaşandığına dikkat çekildi. Bu durumun deniz seviyesinde senede yaklaşık 1 milimetre yükselişe yol açtığı ifade edildi.

Araştırmada, buzulların en hızlı küçüldüğü bölgelerin Orta Avrupa, Kafkasya, batı Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri olduğu vurgulandı. Güney Batı Asya'nın yerel iklim koşulları nedeniyle buzulların küçülmediği tek bölge olduğu belirtildi.

Uzmanlara göre, karbon emisyonlarındaki artış derhal durdurulsa bile buzulların erimesi sürecek.

“Buzullar belli bir gecikmeyle tepki veriyor. Bugün bu sorunu düzeltseniz bile buzullardaki erime gelecek 10-20 hatta belki 30 yıl içerisinde bile devam edecek.” diyen araştırmacılar, sıcak su akıntısından dolayı buzulların tahmin edilenden daha hızlı eridiği ve bu yüzden küresel deniz seviyesinin önümüzdeki yıllarda daha hızlı yükselebileceği uyarısında bulundular.