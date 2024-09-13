BYD, Manisa'da kurulacak fabrika için iş ilanları yayımladı.

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı.



Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.



Ancak geçen günlerde uluslararası medyada yer alan, Çin yönetiminin elektrikli otomobil üreticilerine "teknolojilerinin yurt içinde kalmasını sağlama çağrısında bulunduğu" iddiaları üzerine, bu ülkeden Türkiye'ye yapılan ve yapılması planlanan yatırımların durumu merak konusu oldu.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, halihazırda BYD ve Chery ile Türkiye'de fabrika yatırımları için yürütülen müzakerelerde herhangi aksaklık beklenmiyor. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da yankı bulan anlaşma çerçevesindeki yatırım planları sorunsuz devam ediyor.

İSTANBUL VE MANİSA İÇİN ARANAN POZİSYONLAR



Öte yandan, BYD Avrupa'nın resmi LinkedIn hesabından yaptığı derlemeye göre, Çin menşeli marka, Türkiye'de İstanbul ve Manisa için iş ilanlarına çıktı.



Markanın iş ilanlarında, Manisa için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" alanlarında pozisyonları başvuruya açtığı görülüyor.



Markanın ayrıca İstanbul için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verdiği görülüyor.

DİĞER MARKALARDAN DA SOMUT ADIMLAR BEKLENİYOR



Öte yandan, BYD'nin Türkiye'ye yönelik yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım kararı, Türk otomotiv sanayisi için yeni bir dönemin kapılarını aralarken, bunun "kelebek etkisi" yaparak Türkiye'de yatırım ortamını daha cazip hale getirmesi ve farklı sektörlerden diğer markalara da referans teşkil etmesi bekleniyor.



Yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile yurt içine yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ilave gümrük vergisi uygulanması kararı da sonuçlarını verdi. Kararın ardından, sıklıkla "Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı" olarak gördüklerini dile getiren Çin markaları, eylem ve yatırım planlarını açıklamaya başladı.



BYD'nin ardından Türkiye'de yatırıma en yakın adaylardan biri de Chery markası olarak öne çıkıyor. Chery'nin Türkiye'de yatırım konusunda uzun zamandır çalıştığı, titizlikle tüm fizibilite çalışmalarını sürdürdüğü ve tüm çerçeveyi masada detaylıca görüştüğü belirtiliyor.



Chery dışında Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye'de yatırım konusunda çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Bu markaların yanı sıra Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK'nin Türkiye operasyonları, markanın Avrupa'ya açılan kapısı olarak önemini artırmayı sürdürüyor.



Ayrıca dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzalamıştı.

