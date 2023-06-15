BYD, Tesla'yı geride bıraktı

Henüz Amerika Birleşik Devletleri'ne girmemiş olan marka BYD, Tesla'nın elektrikli otomobil pazarındaki hakimiyetine hızla yetişiyor.



Çin'in Shenzhen şehrinde 28 yıl önce kurulan marka, 2023'ün ilk çeyreğinde hibrit araçlar da dahil olmak üzere 550 bin elektrikli araç satışı yaptı. Böylelikle Tesla'nın bu dönemde 420 bin satış sayısını geçti.

ELEKTRİKLİ HALK OTOBÜSLERİ VE TAKSİLER ÜRETİYOR



"Hayallerinizi İnşa Edin"in kısaltması olan BYD, (Build Your Dreams) Tesla satın almanın getirdiği sosyal statünün aksine, araç kullanıcıları için uygun fiyatlı bir marka haline gelmiş durumda. Ayrıca Şirket şu an Çin'de tamamen elektrikli halk otobüsleri ve taksiler de üretiyor.



BYD'nin başkan yardımcısı Stella Li, Bloomberg'e verdiği röportajında, "ABD pazarı şu anki değerlendirmemiz altında değil. Başkan Joe Biden'ın enflasyon azaltma yasasının uygun fiyatlı elektrikli araçları Amerikalı tüketiciler için erişilemez hale getireceği için ABD'de elektrikli otomobillere olan ilgiyi azaltabilir." dedi.

