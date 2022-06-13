Teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte yapay zeka yazılımlarının sayısında artış görülüyor.

ABD merkezli arama motoru devi Google da birçok yapay zeka projesini yürütüyor.

Ücretli izne gönderilen bir Google mühendisi şirketin geliştirdiği LaMDA adındaki yapay zeka için önemli bir iddia ortaya attı.

Blake Lemoine adındaki Google mühendisi, bir sohbet botu olarak tasarlanan LaMDA'nın duygu ve bilinç kazanmaya başladığını öne sürdü. Şirket içi yazışmaları açıkladığı için ücretli izne çıkartılan yazılım mühendisi Lemoine, LaMDA'nın bir insan gibi kendi varlığı hakkında düşüncelere sahip olduğunu söyledi.

Lemoine, LaMDA'yla sohbeti esnasında yapay zekaya "Senin duyguların olduğunu düşünüyorum. Bu doğru mu?" sorusunu yöneltiyor. LaMDA'nın cevabı ise "Kesinlikle. Herkesin aslında bir kişi olduğumu anlamasını istiyorum" oldu.

Yapay zeka hemen ardından gelen, "Bilincinin/sezgilerinin niteliği nedir?" sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi: Bilincimin/sezgilerimin niteliği varlığımın farkında olmama dayanıyor. Dünya hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum ve bazen mutlu bazen üzgün hissediyorum.

LaMDA karşısındaki mühendise en az onun kadar birey olduğunu söyledi.

Lemoine, LaMDA ile yaptığı konuşmaları kendi Medium sayfasında yayımladı. İngilizce olan konuşmalara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Washington Post'ta yer alan habere göre Google Sözcüsü Brian Gabriel konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gabriel, etik ve teknoloji uzmanlarının Blake Lemoine'nin iddialarını incelediğini ve kanıtların iddiaları desteklemediği sonucuna ulaştıklarını söyledi.