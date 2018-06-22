Çalışanı ile ilişki Intel CEO'sunu işinden etti

ABD merkezli teknoloji devi Intel'in en tepesindeki isim olan Brian Krzanich CEO'su olduğu şirketten istifa etti.

Intel'den konu ile ilgili yapılan açıklamada, ayrıca yönetim kurulu üyesi olan 58 yaşındaki Krzanich'in geçmişte bir Intel çalışanıyla ilişkisinin olduğu belirtildi.

KARŞILIKLI RIZAYA DAYALIDA OLSA ŞİRKET POLİTİKASINA AYKIRI



Açıklamada, söz konusu ilişkinin karşılıklı rızaya bağlı olmasına rağmen, Intel'in politikalarına göre yöneticilerin çalışanlarıyla özel hayatlarında ilişkiye girmesinin şirketin davranış kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.

Robert Swan

GEÇİCİ CEO ROBERT SWAN OLDU



Açıklamada ayrıca Krzanich'in istifanın ardından Intel'in Mali İşler Müdürü (CFO) Robert Swan'ın geçici olarak CEO görevine atandığı bilgisine yer verildi.



BRİAN KRZANİCH KİMDİR?



1982 yılında Intel'de mühendis olarak çalışmaya başlayan Krzanich, 2013 yılında CEO'luk görevine getirilmişti.



Duyurunun ardından, dünü 53,46 dolardan kapatan Intel hisseleri bugün 52,26 dolara kadar gerileyerek yüzde 2,2 düşüş gösterdi.