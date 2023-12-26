Call of Duty: Black Ops 2'nin sesi hayatını kaybetti

Call of Duty: Black Ops 2 video oyununda Raul Menendez'i seslendiren sinema ve seslendirme sanatçısı Kamar de los Reyes, 56 yaşında kanserden dolayı yaşamını yitirdi.

"One Life to Live " dizisinde los Reyes, avukat ve ardından polis olan eski bir çete üyesi Antonio Vega rolünde oynadı.

RAUL MENENDEZ'E SES VERDİ

Popüler video oyunu "Call of Duty: Black Ops 2'de kötü adam Raul Menendez'i canlandırdı.



Ailenin açıklamasında, de los Reyes'in öldüğü sırada "All American" filminin çekimlerinde olduğu ve yakın zamanda Marvel'in yaklaşmakta olan "Daredevil" dizisinde ve Sterling K. Brown'ın başrolünü oynadığı henüz yayınlanmamış "Washington Black" filminde de rol aldığı belirtildi.

Aktörden geriye eşi Saum ve 26 yaşındaki Caylen ile 9 yaşındaki ikizleri Michael ve John olmak üzere üç oğlu kaldı.