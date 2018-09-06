Ekim ayı içerisinde yayınlanacak olan Call of Duty: Black Ops 4'ün Blackout modunun haritası ortaya çıktı. Haritada yer alan Hydro Dam ve Firing Range gibi bazı yer isimleri Call of Duty severlere tanıdık gelecektir. Ayrıca ünlü Nuketown haritada bir ada olarak bulunmakta.



Blackout'un detayları, gelecek hafta başlayacak olan açık beta öncesinde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

eçtiğimiz günlerde Blackout modunun ortalıkta koşuşturan yapay zekalı zombilere yer vereceği söylenmişti; yine de bu husustaki detaylar henüz gün yüzüne çıkmış değil.

Battle Royale modu ilk duyurulduğunda kaç oyuncuyu destekleyeceği hakkında herhangi bir bilgi verilmemişti. Yine bu hafta içerisinde gelen bir habere göre mod, açık beta süresince sunucularında 80 oyuncu kapasitesine yer verecek. Bu rakam bazı oyuncular için az gibi görünse de Treyarch, oyuncu sayısından ziyade yaşanan deneyimin kalitesine odaklandıklarını açıkladı.

