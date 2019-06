Call of Duty: Modern Warfare, DirectX Raytracing desteğiyle geliyor

NVIDIA ve Activision, NVIDIA'nın 25 Ekim'de piyasaya sürülmesi planlanan, merakla beklenen ve tamamıyla yeni Call of Duty: Modern Warfare'in resmi PC ortağı olduğunu duyurdu.

NVIDIA, gerçek zamanlı DirectX Raytracing (DXR) ve NVIDIA Adaptive Shading oyun teknolojilerini yeni Modern Warfare’in PC versiyonuna getirmek için geliştirici Infinity Ward ile birlikte çalışıyor.



NVIDIA GeForce Pazarlama Başkanı Matt Wuebbling, “Call of Duty: Modern Warfare Ekim ayında çıtayı yeniden belirlemeye hazırlanıyor. NVIDIA bu destansı gelişmenin yakın ortağı olmaktan ve bu sürükleyici deneyimin yaratılmasına katkı sağlamaktan mutlu. Mühendislerimiz, Modern Warfare'in sunduğu gerçekçi efektleri ve inanılmaz dalmayı gösterecek NVIDIA RTX teknolojilerini kullanmak için Infinity Ward ile yakın bir şekilde çalışıyor.” dedi.



Call of Duty'nin en ünlü serisi, oyunun en başından güçlü bir deneyime dönüşümünü yeniden tasarlayacak. Activision tarafından yayınlanan ve Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty: Modern Warfare'in PC versiyonu Blizzard Battle.net'te piyasaya sunulacak. Modern Warfare destansı, yüksek tempolu tek oyunculu bir hikâyenin gelişimini, öyküsel bir deneyimle aksiyon dolu çok oyunculu bir oyun alanda, oldukça işbirlikçi yeni bir oyun içeriğiyle bir arada sunuyor.



Infinity Ward Stüdyosu Eşbaşkanı Dave Stohl ise “Modern Warfare’in PC versiyonunu geliştirme sürecinde NVIDIA GPU’larıyla yaptığımız çalışmalar bize fazlasıyla yardımcı oldu. ‘Rendering’ hattımıza ışın izleme ve uyarlamalı gölgeleme gibi RTX özelliklerini sorunsuzca entegre ettik.” diye konuştu.



DXR, içerik oluşturuculara ve oyun geliştiricilere, gerçek zamanlı, sinema kalitesinde bir “rendering” sağlıyor. DXR, yüksek ölçeklenebilir ışın izleme teknolojisinden oluşuyor ve NVIDIA Turing, NVIDIA Volta ve NVIDIA Pascal mimarisine sahip GPU'larda çalışıyor.



NVIDIA Adaptive Shading ise geliştiricilerin oyunlarda performansı artırmalarını ve daha önce imkânsız olan gerçek zamanlı bir görsel doğruluğuna ulaşmalarını sağlayan yeni, gelişmiş bir gölgeleme tekniğini ifade ediyor. Bu teknoloji ekranın bölümlerinin gölgelendirme hızını ayarlayarak, GPU'nun yapması gereken işi azaltıyor ve bu da görüntü kalitesini düşürmeden performansı artırıyor.