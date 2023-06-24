Call of Duty: Warzone sunucularını kapatıyor

Call of Duty, Warzone'un sunucularını kapatma kararı aldı. Battle Royale dünyasında kısa sürede yoğun ilgi gören oyun, yakın zamanda oyun severlere veda edecek. Peki Call of Duty: Warzone ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

Call of Duty: Warzone sunucularını kapatıyor

Call of Duty, ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone Caldera'yı kapatmaya hazırlanıyor.

Tüm oyun, oyuncu ilerlemeleri, envanterler ve çevrimiçi hizmetlerin sona ereceği aktarıldı. Ancak oyuncular satın alınan herhangi bir Caldera içeriğine Modern Warfare, Black Ops Cold War veya Vanguard'da erişebilecek.

Warzone, 2020'de iki oyun modu ile aynı anda 150 oyuncuyu destekleyen Verdansk isimli tek bir harita ile çıkış yaptı. çıkış yaptıktan sadece 10 gün sonra 30 milyon oyuncuya ulaştığı bildirilmişti.

: WARZONE SUNUCULARI NE ZAMAN KAPANACAK?

Artık geliştirici ekibin gelecekteki Call of Duty içeriğine odaklanmasından dolayı 21 Eylül 2023 tarihinde oyunun sunucularını kapatacak.

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