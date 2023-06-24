Call of Duty: Warzone sunucularını kapatıyor

Call of Duty, ücretsiz battle royale oyunu Call of Duty: Warzone Caldera'yı kapatmaya hazırlanıyor.



Tüm oyun, oyuncu ilerlemeleri, envanterler ve çevrimiçi hizmetlerin sona ereceği aktarıldı. Ancak oyuncular satın alınan herhangi bir Caldera içeriğine Modern Warfare, Black Ops Cold War veya Vanguard'da erişebilecek.



Warzone, 2020'de iki oyun modu ile aynı anda 150 oyuncuyu destekleyen Verdansk isimli tek bir harita ile çıkış yaptı. Oyun çıkış yaptıktan sadece 10 gün sonra 30 milyon oyuncuya ulaştığı bildirilmişti.

CALL OF DUTY: WARZONE SUNUCULARI NE ZAMAN KAPANACAK?



Artık geliştirici ekibin gelecekteki Call of Duty içeriğine odaklanmasından dolayı 21 Eylül 2023 tarihinde oyunun sunucularını kapatacak.

