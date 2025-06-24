Cam şişelerde mikroplastik oranı daha yüksek çıktı

Fransa’nın gıda güvenliği ajansı ANSES’in yayımladığı yeni bir araştırmaya göre, cam şişelerde satılan içecekler (su, gazlı içecekler ve alkol de dahil) plastik şişelere kıyasla daha fazla mikroplastik içeriyor.

Bu şaşırtıcı bulgu, mikroplastiklerin yayılımı üzerine yapılan çalışmalara önemli bir katkı olabilir.



Mikroskobik ve genellikle görünmeyen bu plastik parçacıklar, soluduğumuz havadan yediğimiz yiyeceklere ve hatta insan vücudunun çeşitli bölgelerine kadar her yerde tespit ediliyor. Mikroplastiklerin insan sağlığına doğrudan zarar verdiğine dair kesin bir kanıt henüz yok, ancak bu konudaki araştırmalar hız kazanıyor.

LİTRE BAŞINA 100 PARÇACIK

AFP’ye konuşan ANSES araştırma direktörü Guillaume Duflos, araştırma kapsamında Fransa’da satılan farklı içeceklerdeki mikroplastik miktarlarını ve bu miktarın kullanılan şişe türüne göre nasıl değiştiğini incelediklerini belirtti.



Elde edilen sonuçlara göre, cam şişelerde satılan gazlı içecekler, limonatalar, buzlu çaylar ve biralarda litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacık bulundu. Bu oran, plastik şişe veya metal kutulardaki miktarın 5 ila 50 katı arasında.



"Tam tersi bir sonuç bekliyorduk" diyen doktora öğrencisi Iseline Chaib, çıkan parçacıkların camdan değil, şişe kapaklarının dış yüzeyindeki boyadan kaynaklandığını fark ettiklerini aktardı. Bu boyaların renginin, şeklinin ve polimer yapısının örneklerdeki mikroplastiklerle birebir örtüştüğü belirtildi.



ANSES’e göre, şişe kapaklarında gözle görülmeyen minik çizikler oluşuyor ve bu da sürtünmeden kaynaklı olarak mikroplastiklerin şişe kapağı yüzeyine yayılmasına neden oluyor.

SU DAHA AZ ETKİLENMİŞ

Sularda ise tüm şişe türlerinde mikroplastik oranı görece düşük çıktı. Cam şişede litre başına 4.5, plastik şişede ise sadece 1.6 parçacık tespit edildi.



Ancak gazlı içeceklerde litre başına 30 mikroplastik, limonatalarda 40, birada ise 60 parçacık bulundu.

MİKROPLASTİKLER ZARARLI MI?

ANSES, şu anda mikroplastiklerin insanlar için ne kadarının toksik olduğunu gösteren kesin bir referans bulunmadığını belirtiyor. Bu yüzden açıklanan oranların sağlık açısından risk oluşturup oluşturmadığını söylemek zor.



Ancak iyi haber şu ki içecek üreticileri bu kirliliği azaltmak için şişe kapaklarında basit temizlik yöntemleri uygulayabilir. Kurumun denediği bir yöntem, kapakların önce hava üflenerek, ardından su ve alkolle temizlenmesini içeriyordu. Yöntem mikroplastik bulaşmasını yüzde 60 oranında azalttı.



Araştırmadan elde edilen bulgular hakemli bilimsel dergi Journal of Food Composition and Analysis’te yayınlanan bir makalede sunuldu.

