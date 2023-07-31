Canan Dağdeviren'in yeni icadı: Meme kanserine karşı sütyen

Canan Dağdeviren Harvard Üniversitesi genç akademi üyeliği kadrosuna seçilen ilk Türk oldu. Forbes Dergisinin "30 yaş altı 30 bilim insanı " listesine girdi.



Cilt kanserini tespit için bir cihaz geliştirdi, giyilebilir kalp pili projesiyle tüm dünyada ses getirdi.



Amerika Birleşik Devletlerinde yaşayan Doktor Canan Dağdeviren bu kez meme kanserine karşı elektronik sütyen geliştirdi.



Dağdeviren ve ekibinin ürettiği giyilebilir ultrason tarama cihazı, meme kanserinin teşhisi için hayati önem taşıyor.

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