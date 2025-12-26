Canva'dan Türkiye'de ilk marka kampanyası

Televizyon, dijital ve açık hava mecralarında yıl boyunca devam edecek olan kampanya, Canva’nın Türkiye pazarına yönelik şimdiye kadarki en kapsamlı marka yatırımlarından biri olma özelliğini taşıyor. Kampanyanın başrolünde ise komedyen Doğu Demirkol var.

Canva Türkiye Müdürü Ceren Elbasan, Canva’nın Türkiye’de herkes için tanıdık ve vazgeçilmez bir araç olmasını istediklerini söyledi. Türkiye, kısa sürede Canva’nın en hızlı büyüyen ve en çok yerelleştirilen ülkelerinden biri haline geldi. Türkiye’deki toplam kullanıcı sayısı %21 artarken, eğitim alanındaki kullanıcı sayısı %42 oranında yükseldi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ

Canva’nın yeni marka kampanyası, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen ülke çapındaki iş birliğiyle eş zamanlı olarak yürüyor. EBA hesabı ile giriş (SSO) sayesinde öğretmenler, öğrenciler ve okul yöneticileri Canva’ya tek tıkla erişebiliyor.