Çarpışacak iki süper kütleli karadelik gözlemlendi

Dünya'ya en yakın süper kütleli karadelik çifti gözlemlendi. Aralarında 1600 ışık yılı mesafe bulunan karadeliklerin çarpışacağı belirtildi. Söz konusu karadelikler Dünya'ya 89 milyon ışık yılı uzaklıkta.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 01.12.2021 - 07:38

Çarpışacak iki süper kütleli karadelik gözlemlendi
Fotoğraftaki parlak noktalar yıldız kümelerini işaret ediyor. Her iki kümenin ortasında bir süper kütleli kara delik bulunuyor. Yıldızlar kara deliğe doğru çekildiği için bu parlak görüntü oluşuyor. (ESA)

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Şili’de bilim insanları, Very Large Telescope (VLT) adlı gözlemevinde, dünyaya en yakın süper kütleli kara delik çiftini keşfettiklerini duyurdu.

"Phys" adlı internet sitesinde yer alan haberde, gökbilimciler, Avrupa Güney Rasathanesi tarafından işletilen dev teleskop yardımıyla, şimdiye kadar görülen, dünyaya en yakın süper kütleli karadelik çiftini gözlemledi.

Söz konusu kara deliklerin, birbirine 1600 ışık yılı uzaklıkta olduğu, dünyaya ise 89 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Bilim insanları, karadelik çifti arasındaki boşluğun zamanla azalarak, tek bir kara deliğe dönüşeceğinin altını çizdi.

Karadelik çiftinden birinin, kova takımyıldızı bölgesinde (NGC 7727), bir gökadada yer aldığı belirtilirken, güneşten 154 milyon kat kütleye sahip olduğu bildirildi.

Araştırmacılar, karadeliklerin kütlesinin, yer çekimi kuvveti etrafındaki yıldızların hareketi ile nasıl etkilendiğine bakılarak hesaplandığını belirtti.

Uzmanlar, ilk kez bir süper kütleli karadelik çiftinin bu şekilde hesaplandığını aktararak, bilinen diğer süper kütleli karadelik sayısının yüzde 30 oranında artabileceğini bildirdi.

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