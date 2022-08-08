Casus yazılım Predator, Yunanistan'ı karıştırdı

Komşu Yunanistan 'dinleme skandalı'yla çalkalanıyor. Muhalefet lideri Nikos Andrulakis'in Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından dinlendiğinin ortaya çıkması ülke gündemine oturdu. Gözler Başbakan Kiriyakos Miçotakis'e çevrilirken, başbakanın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.



Skandal, Cuma günü muhalefet partisi PASOK'un lideri Nikos Andrulakis'in açıklamasıyla ortaya çıktı. Andrulakis, "Geçen yıl Ulusal İstihbarat Teşkilatı tarafından konuşmalarımın dinlendiğini öğrendim" dedi.



Andrulakis'in açıklaması sonrası istifalar peşpeşe geldi. Önce Başbakanlık Genel Sekreteri ve Miçotakis'in yeğeni Grigoris Dimitriyadis'in istifa ettiği haberi geldi. Bir saat geçmeden Ulusal Güvenlik Teşkilatı EYP'nin Başkanı Panayotis Kontoleon görevi bıraktı.

MİÇOTAKİS'TEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Muhalefet, Başbakan'a yüklenirken Miçotakis'ten özür açıklaması geldi.

PASOK liderinin dinlendiğini bilmediğini, bilseydi asla izin vermeyeceğini söyledi ve "Andrulakis'e bu hata nedeniyle bir özür borcum var" dedi.



PASOK lideri, parlamentoda bir soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Hükümet, Andrulakis'in resmen başvurması halinde komisyon kurulmasını destekleyeceğini açıkladı.

GAZETECİ DE DİNLENMİŞ



Andrulakis, 26 Temmuz'da, cep telefonuna bir casus yazılım yüklenmeye çalışıldığına dair savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. PASOK lideri ile birlikte dinlendiği iddia edilen diğer isimse CNN Yunanistan'a çalışan gazeteci Tanasis Kukakis.

TELEFONDAKİ CASUS PREDATOR

Yunanistan'da yasa dışı dinleme skandalının cep telefonlarına gizlice yüklenen casus bir yazılım ile gerçekleştiği öne sürülüyor. Peki "Predator" adlı bu yazılım nasıl çalışıyor?