Birçok işletme sanal korsan saldırısına uğramaktan ve verilerinin çalınmasından korktuğu için ticari bilgilerini dijitalleştirmeye cesaret edemiyor. Bu da ticaret zincirinde güvensizlik yaratıyor. 11-15 Haziran tarihleri Hannover'de düzenlenecek olan uluslararası bilişim fuarı CeBIT'in bu yıl en dikkat çeken başlığı da işte bu, yani veri güvenliği.



Fuar bu yıl kendini de baştan yarattı. Dört ana bölümden oluşan CeBIT'te şirketler bu yıl yeni modellerini "d!conomy” adlı bölümde sergileyecek. Fuarda "d!tec” bölümünde teknik yenilikler tanıtılırken "d!talk” bölümünde ise geleceğin temalarına forum oluşturulacak. Dijital devrimin hangi yönde gelişeceğini tartışacak olan uzmanlar da "d!campus”ta bir araya gelecek.



Alman Fuarcılık İşletmesi'nin CeBIT sorumlusu Oliver Frese "d!conomy”nin klasik anlamdaki bilişim fuarına benzediğini ve burada şirketlerin dijital çağa geçiş için teşhir edilen ürünleri satın alabileceklerini açıkladı. Güvenlik teknolojileri, iletişim, ağlandırma ve bulut çözümleri bu bölümde tanıtılacak.



YARININ TEKNOLOJİSİ



Fuarın "d!tec” bölümünde ise önümüzdeki üç ila beş yıla kadar katma değer zincirine eklenip teknoloji devrimi yaratması beklenen yenilikler tanıtılacak. Dronlar, sanal gerçeklik ve robotlar bu bölümün özellikleri olacak.

Blok zinciri (Blockchain) teknolojisi ise dört bölümün tamamında ana konulardan biri. Bu teknolojinin sunduğu iletişim zinciri üzerinden ticari operasyonların hızlandırılıp daha güvenli kılınması amaçlanıyor. Uzmanlar bu teknolojinin otomasyon sistemlerini baştan sona yenileyip havale işlemlerinin hızlandırılmasını sağlayacağını da belirtiyor.



IBM, lojistik devi Maersk ile birlikte dijital ticaret için geliştirdiği yeni platformu tanıtımını yapacak. Bu sistem sayesinde sınır aşırı mal taşımacılığına şeffaflık kazandırılması amaçlanıyor. Fuar ziyaretçileri, blok zinciri teknolojisinin diğer teknolojilere nasıl entegre edilebileceğini ve güvenliği nasıl sağlayacağını da görebilecek.



BİLİŞİM ŞEBEKESİNİN BEKÇİLERİ



Çeşitli konferans ve seminerlerde Endüstri 4.0 adı verilen sanayi devrimi, yani sanayi üretiminin modern enformasyon teknolojisiyle nasıl iç içe geçirilebileceği tartışılacak. Tedarikçi, makine, robot, kontrol sistemleri ve müşteri servisinin enformasyon teknolojisiyle kenetlenip bir bütün haline getirilmesi, data hırsızları ve sanayi casuslarının da yararlanmak isteyecekleri yepyeni imkânlar yaratacak.



Bu tehlikenin nasıl savuşturulabileceğini de CeBIT'teki bir robot gösteriyor. İçecekleri karıştıran robot siparişi blok zincirinin ısmarlama servisinden alıyor. Ancak hassas bilgiler merkez dışı işleme tabi tutulduğundan bütün veriler hacker saldırılarına karşı yüzde yüz korunmuş oluyor.



İşletmeler kendi kurdukları bilişim şebekesinde kalacaklarından merkezi bulut çözümünün riskleri de ortadan kalkmış olacak. Bütün girişler ve havaleler blok zinciri sistemiyle korunacak. Blok zinciri rüşvet kabul etmeyen bir bekçi gibi işlemlerin güven içinde yapılmasını sağlayacak.



AKILLI KONTRATLAR



Blok zinciri ile merkeze bağlı olmayan işletme bağlantıları yeni bir dijital ortam oluşturacağından, üretici ile müşteri arasına kimse giremeyecek. "Akıllı kontratlar" olarak adlandırılan bu sistemde ödemeler sadece iletişim ağına dâhil olan şahıs ve işletmeler arasında yapılacak. Tedarikçi seçimi de otomatiğe bağlanabilecek. Üretim verimi artacak, kalite kontrolü otomatiğe bağlanacak.

Bütün önlemlere rağmen bilgiler çalındığında ya da kaybolduğunda devreye veri kurtarma operatörleri girecek. Uzmanlar merkezi veri depolarında ya da bulutta kaybolan verilerin kurtarılmasının yüzde 90 oranında mümkün olduğunu belirtiyorlar.



2018 CeBIT fuarında 2 bin 500 şirket ve kuruluş katılıyor. İlk kez olmak üzere konferans, seminer ve açık oturumlar kongre merkezi yerine fuar pavilyonlarında düzenlenecek. Fuara Facebook, Vodafone, SAP, Hewlett Packard, Huawei, Datev, VW ve Alman Demiryolları gibi devler de katılıyor. Alman Telekom konferanslara ev sahipliği yapacak. Yazılım devi Microsoft ise bu yıl fuara katılmıyor.