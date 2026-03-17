Cehennem gezegeni bulundu. Bin 500 dereceye kadar ısınıyor, çürük yumurta kokuyor

Bilim insanları, Güneş Sistemi dışında daha önce görülmemiş bir gezegen türü keşfetti.

Daily Mail'in haberine göre “L 98–59 d” adı verilen bu öte gezegenin yüzeyi, yaklaşık bin 500 dereceye ulaşan sıcaklıklar nedeniyle tamamen erimiş lavlardan oluşuyor.

Gezegenin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise derinlerinde bulunan dev magma okyanusu. Bu kalıcı lav denizi, gezegenin iç kısmında büyük miktarda sülfür depolanmasına yol açıyor.

ATMOSFERİ ÇÜRÜK YUMURTA KOKUYOR

Araştırmaya göre gezegenin atmosferi, yoğun şekilde hidrojen sülfür gazı içeriyor. Bu gaz, Dünya’da çürük yumurta kokusuyla biliniyor.

Bilim insanları, gezegenin bu nedenle son derece keskin ve rahatsız edici bir kokuya sahip olacağını belirtiyor.

YENİ BİR GEZEGEN SINIFI

Oxford Üniversitesi’nden araştırmacılar, James Webb Uzay Teleskobu ve yer tabanlı gözlemevlerinden elde edilen verilerle gezegeni inceledi. Yapılan analizler, gezegenin yoğunluğunun boyutuna göre oldukça düşük olduğunu ortaya koydu.

Bugüne kadar bu tür bir gezegenin ya hidrojen atmosferine sahip kayalık bir “gaz cücesi” ya da su ve buzdan oluşan bir dünya olarak sınıflandırılması bekleniyordu. Ancak yeni bulgular, L 98–59 d’nin tamamen farklı bir kategoriye ait olduğunu gösterdi.

Bilim insanlarına göre bu gezegen, yüzeyinin binlerce kilometre altına kadar uzanan bir magma okyanusuna sahip yeni bir sınıfı temsil ediyor.

Yaklaşık 35 ışık yılı uzaklıkta, küçük bir kırmızı yıldızın etrafında dönen gezegenin yaşının yaklaşık 5 milyar yıl olduğu tahmin ediliyor.

DÜNYA'NIN GEÇMİŞİNE IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılar, magma okyanuslarının davranışını anlamanın Dünya’nın erken dönemine dair önemli ipuçları sunabileceğini belirtiyor. Çünkü Dünya dahil tüm kayalık gezegenlerin oluşumunun ilk aşamasında benzer şekilde erimiş bir yüzeye sahip olduğu biliniyor.

Bilim insanları, bu tür çalışmaların yalnızca uzak gezegenleri anlamakla kalmayıp, mevcut gezegenlerin geçmişini de ortaya koyabileceğini vurguluyor.