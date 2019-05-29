Dünyanın lider danışmanlık ve denetim şirketlerinden EY, (Ernst & Young) ABD’li 500 CEO ve iş dünyası lideri ile yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan Yapay Zeka Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre; ABD’li üst düzey yöneticilerin %85’i teknolojiye duyduğu güvenin yükseldiğini ve yapay zeka konusunda iyimser olduğunu ifade ediyor. Katılımcıların %87’si ise şirketinin 2019 yılında yapay zekâya yatırım yapacağını belirtiyor.



CEO’LAR ABD’NİN YAPAY ZEKA YARIŞINDA ÇİN’İN GERİSİNDE KALACAĞINDAN ENDİŞELİ

Araştırma sonuçları, ABD’li CEO’ların yapay zeka konusunda iyimser bir tutum sergilemelerine rağmen ABD’nin küresel yapay zeka yarışında Çin’in gerisinde kalacağından endişe duyduklarına işaret ediyor. Yöneticilerin yarısından fazlası (%52) ABD’nin küresel yapay zeka yarışını önde götürdüğünü belirtirken, %50’si en iyi uzun vadeli yapay zeka stratejisine ABD’nin sahip olduğunu ifade ediyor. Öte yandan yöneticilerin %47’si ise Çin’i ABD’de yapay zekânın gelişimi karşısındaki en büyük engel olarak gördüğünü dile getiriyor.



KAMU-ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİKLERİ YAPAY ZEKANIN BÜYÜMEYİ TEŞVİK ETMESİNİ SAĞLAYACAK



EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Gelişmekte Olan Teknolojiler Danışmanlık Hizmetleri Lideri Alper Karaçar, konu ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: “CEO’lar ve yönetim kurullarının teknolojinin şirketler üzerindeki gerçek etkisini görmesiyle birlikte yapay zekâya ilginin yükseldiğini gözlemliyoruz. Büyüme ve verimlilik odaklı bu ilgi, şirketlerin yapay zekânın benimsenmesinde küresel bir yarışa girmesine neden oldu. Önümüzdeki dönemde yapay zeka konusunda rekabet avantajına sahip olmayı hedefleyen şirketlerin yapay zeka odaklı eğitim programları hayata geçirmeleri önem taşıyor. Bununla birlikte kamu ve özel sektör arasında gerçekleştirilecek işbirlikleri de yapay zekânın büyümeyi teşvik etmesini sağlayacaktır.”



YAPAY ZEKA DÖNÜŞÜMÜNDE GELECEK 3 YIL KRİTİK



Araştırmaya katılan yöneticilerin %82’si yapay zekânın şirketlerini gelecek üç yıl içerisinde önemli bir ölçüde dönüştüreceğini öngörüyor. Yapay zekânın güvenirlik, tutarlılık ve süreklilik alanlarında şirketlerin ve çalışanların performansını yükseltmesi bekleniyor.

YAPAY ZEKA YAZMAYI ÖĞRENİYOR