CEO'ların çoğunluğu böyle düşünüyor: Yapay zeka işten çıkarmadan çok yeni işe alımlar getirebilir

Danışmanlık şirketi KPMG tarafından yapılan 2026 CEO anketi, şirket yöneticilerinin çoğunun yapay zeka yatırımlarının çalışan sayısını azaltmak yerine artırabileceğini öngördüğünü ortaya koydu.

Axios’un aktardığı ankete göre CEO’ların yüzde 55’i, yapay zeka sayesinde 2026’da daha fazla çalışan işe almayı planlıyor, yüzde 36’sı, çalışan sayısında değişiklik beklemiyor, sadece yüzde 9’u, yapay zeka nedeniyle iş gücünü azaltmayı düşünüyor.

Anket, yıllık geliri 500 milyon doların üzerinde olan 100 ABD şirketinin CEO’su ile gerçekleştirildi.

YATIRIMLARIN GERÇEK GETİRİSİ HALA GÖRÜLMÜYOR

KPMG CEO’su Tim Walsh, birçok şirketin şu anda yapay zeka yatırımlarının gerçek getirisini henüz göremediğini söylüyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri, yeni teknolojilerin şirketlerin mevcut sistem ve iş süreçlerine entegre edilmesinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi.

Walsh’a göre şirketlerin yıllardır uyguladığı çalışma yöntemlerini değiştirmesi zaman alıyor ve bu dönüşüm gerçekleşmeden yapay zekâdan tam verim almak zor.

Geçen yıl yapılan daha geniş kapsamlı bir KPMG CEO araştırmasında ise dünya genelindeki yöneticilerin yüzde 35’i, önümüzdeki 2-5 yıl içinde bazı alanlarda yapay zeka nedeniyle iş gücünü azaltmayı planladığını belirtmişti. Bu da teknolojinin uzun vadede iş piyasasında önemli değişimler yaratabileceğini gösteriyor.

YENİ KORKU YAPAY ZEKA DESTEKLİ SALDIRILAR

Yapay zeka yalnızca fırsatlar değil, yeni riskler de getiriyor. Ankete göre CEO’ların yaklaşık yüzde 90’ı, yapay zeka destekli zararlı yazılım ve kimlik avı saldırılarından endişe duyuyor.

Yaklaşık yüzde 60’ı ise kuantum bilgisayarların şifreli verileri kırma ihtimalinden kaygılı.