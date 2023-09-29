Cep telefonlarının yarısından fazlası 9 bin 500 TL'nin altında

Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de ocak-ağustos döneminde satılan cep telefon verilerine göre, Türkiye'de satılan cep telefonlarının miktar bazlı yüzde 57'sinin, ciro açısından da yüzde 27'sinin 9 bin 500 liraya kadar olan telefonlardan oluştuğunu bildirdi.



Turnacı, "Bu alım gücündeki öğrencilerimiz bu teknolojiye daha rahat, daha kolay ulaşacak. Bu bizi mutlu ediyor. Tabii ki temennimiz buradaki rakamın daha yüksek olması. Farklı alım gücündeki vatandaşların da yine kendi tercihlerine göre teknolojiye daha kolay ulaşmasıydı. Ama biz bunu bir adım olarak görüyoruz. Bu adımı olumlu karşılıyor, değerli buluyoruz. Farklı kesimlerin yine teknolojiye rahat ulaşacakları, avantaj sağlayacakları adımların bir başlangıcı olmasını temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.



Destek müjdesinin seçimlerden önce dillendirildiğini anımsatan Turnacı, şöyle devam etti:



"Bu, vatandaşlarımızın bir beklentiye girmelerine neden oldu. Alımlarını ertelediler. Bu da pazarı olumsuz etkiliyordu. Aslında vatandaşlarımızın bir kısmı burada mağdur oldu. Çünkü belki onların alım gücü 9 bin 500 lira seviyesinin üzerindeydi.



Cep telefonu alım ihtiyaçlarını erteleyen vatandaşlar ile Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği destekten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz sayesinde piyasanın hareketleneceğini ve sektöre olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Atılan adımı olumlu buluyoruz. Öte yandan, Türkiye'de yıllık telefon satış adedinin 10 milyon 500 bin seviyesinin altına inmediğini görüyoruz. Çünkü bu ürünler artık hayatı kolaylaştıran ürünler. Zaruri ihtiyacımız artık telefonlar. Bu yıl 12 milyon ila 12 milyon 500 bin adet telefon satılacağını öngörüyorduk. Bu destekle beraber bunu kolaylıkla yakalayacağımızı düşünüyoruz."



Turnacı, destek kapsamında alınacak telefonlarda, tıpkı yolcu beraberinde getirilen elektronik cihazlardaki gibi IMEI numarası eşleştirme uygulamasının gündeme gelebileceğini belirterek, bunun suistimali önleme açısından çok doğru bir adım olacağını söyledi.