CES 2026’ya yapay zeka, çipler ve robotlar damga vurdu. Bu daha başlangıç

CES 2026’da yapay zekasız bir ürün görmek neredeyse imkansızdı. Televizyonlardan bilgisayarlara, akıllı telefonlardan giyilebilir cihazlara kadar yapay zeka her alanda öne çıktı.

Google, Gemini 3’ü Google TV’ye entegre edeceğini açıklarken, Samsung ABD’de ilk kez Galaxy Z Trifold modelini tanıttı. Fuarda yapay zeka destekli gözlükler, yüzükler ve hatta tuvaletler bile dikkat çekti. Uzmanlara göre bu tablo, hem üretken yapay zekaya hem de fiziksel yapay zeka, yani robotlara yapılan dev yatırımların bir yansıması.

ÇİP SAVAŞLARI KIZIŞTI

Fuardaki en büyük duyurular Nvidia cephesinden geldi. CEO Jensen Huang, şirketin Vera Rubin platformunu tanıttı. Altı yeni çipten oluşan bu platformun, önceki nesle göre 10 kat daha yüksek işlem kapasitesi ve token maliyetlerinde 10 kat düşüş sağladığı açıklandı. Nvidia ayrıca otonom sürüşe yönelik yeni yapay zeka modeli Alpamayo’yu da duyurdu.

AMD ise geri kalmadı. CEO Lisa Su, Nvidia’ya doğrudan rakip olarak nitelendirilen Helios AI raf sistemini ve yeni nesil MI500 çiplerini tanıttı. Intel, Core Ultra Series 3 AI PC işlemcilerini piyasaya sunarken, Qualcomm da AI bilgisayarlar için Snapdragon X Plus 2 ile rekabete katıldı. Böylece yapay zeka çipleri alanında sert bir yarışın sinyalleri verildi.

ROBOTLAR SAHNEDE

CES 2026’da robotlar da en az çipler kadar ilgi gördü. Nvidia’dan cerrahi simülasyon yapan robotlara, AMD’nin tanıttığı GENE.01 insansı robotuna, Intel ve Qualcomm’un robotik çözümlerine kadar pek çok örnek sergilendi. Hyundai ve Boston Dynamics, robotların seri üretimi için yeni bir değer zinciri oluşturacaklarını açıkladı. Hyundai ayrıca, Atlas adlı insansı robotu 2028’den itibaren fabrikalarında kullanmayı planlıyor.

GELECEK DAHA YENİ BAŞLIYOR

CES 2026'daki ürünlere göre, yapay zeka merkezli çipler ve robotlar, önümüzdeki yılların ana belirleyicisi olacak. Fuarda sergilenenler, yalnızca bugünün değil, yakın geleceğin de fragmanı olarak değerlendiriliyor.