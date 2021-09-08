Çevreci gruplardan BM iklim konferansı ertelensin çağrısı

Birleşmiş Milletlerin bu yıl 26'ncısını düzenlediği 2021 İklim Değişikliği Konferansı (COP26) için çevreci gruplardan ilginç bir talep geldi.



Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenmesi planlanan toplantının ertelenmesi istendi.



Çevreci gruplardan gelen bu talebin ardında ise aşı eşitsizliği yatıyor. Gelişmiş ülkeler ihtiyaçlarının çok üstünde aşı depolarken gelişmemiş ülkeler corona virüs aşısı alamamıştı.



Bu durum dünya genelinde bir aşı eşitsizliğine neden oldu. Çevreci gruplar kırmızı liste uygulamaları nedeniyle az aşı olan ülkelerdeki delegelerin konferansa katılamayacağını belirtiyor. Örneğin Avrupa'da aşılama oranı yüzde 57 iken Afrika'da bu oran yüzde 3 seviyelerinde.



Bir diğer problem ise Glasgow'daki konaklama imkanlarının gelişmemiş ülkelerin delegeleri için pahalı olması. Öte yandan İngiltere hükümeti pahalı Covid-19 otellerini konferans için finanse edeceğini duyurdu. Hükümet ayrıca aşı imkanı olmayan delegelere ücretsiz aşı yapılacağını belirtti.

COP26, 2015'teki Paris İklim Konferansı'ndan beri düzenlenecek en önemli iklim toplantısı olarak görülüyor. 200'den fazla devlet liderinin konferansa katılması bekleniyor.



Tıpkı Paris'te olduğu gibi burada da hükümetlerin ortak bir karara imza atması bekleniyor. 2015'teki Paris İklim Anlaşması'nda daha temiz bir dünya için hükümetler söz vermişti. Ancak yapılan çalışmalar hükümetlerin ve şirketlerin verdiği sözleri yerine getirmediğini gösteriyor. Ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra ülkesini anlaşmadan çekmişti.



Climate Action Network (İklim Hareketi Ağı) yöneticisi Tasneem Essop, "Endişemiz iklim değişikliğinden en çok etkilenen, zengin ülkelerin yardımından en fazla mahrum kalan ülkelerin dışarıda bırakılacak olması. BM'nin iklim görüşmelerinde her zaman bir güç dengesizliği bulunuyordu şimdi ise buna sağlık krizi eklendi" dedi.