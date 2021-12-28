Charles Darwin’in varisi olarak anılan doğa bilimci Edward Osborne Wilson hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Edward Osborne Wilson, karıncaları ve onların ekosistemlerini incelemekte uzmanlaşmıştı ve biyolojik çeşitlilikteki hızlı küresel düşüşü durdurmak için çeşitli kampanyalar yürütmüştü.



Ancak, bilim insanı tarafından kurulan CEO Wilson Biyoçeşitlilik Vakfı, Wilson’un ABD’nin Massachusett eyaletine bağlı Burlington'da kentinde hayatını kaybettiğini açıkaldı. Ancak, ölüm nedenini açıklamadı.

"GEZEGENİMİZİ ANLAMA ŞEKLİMİZİ DEĞİŞTİRDİ"



Vakıf başkanı Paula Ehrlich, "Ed, bilgiyi aramaya saf bit tutkuyla bağlıydı. Cesur bilimsel çalışmaları ve şiirsel sesi ile kendimizi ve gezegenimizi anlama şeklimizi değiştirdi" diye konuştu.

Bununla birlikte, 1929 yılında Alabama’nın Birmingham kentinde doğan EO Wilson, genç yaşlardan itibaren doğaya ilgi duydu. Bir balık avı kazası esnasında bir balığın yüzgeci gözünü kestikten sonra, uzun mesafeli görüşü bozuldu ve onları yakından inceleyebileceği için daha küçük canlılara odaklanmayı seçti.



Harvard Üniversitesi’nin bildirdiğine göre 13 yaşındayken ABD'deki ilk ithal karınca kolonisini keşfetmesiyle tanındı. Daha sonra Alabama Üniversitesi'nde okudu ve on yıllarca ders verdiği Harvard'da doktorasını tamamladı.

KARINCALARIN FEROMON SALGILADIĞINI KANITLADI



Diğer taraftan, kariyeri boyunca 400'den fazla karınca türü keşfeden Wilson, karıncaların birbirleriyle iletişim kurmak için feromon salgılarını kullandıklarını kanıtladı. Wilson, karıncalarla ilgili çalışmasını insanlar da dahil olmak üzere diğer canlılara da uyarladı.



İNSANLARIN TÜM DAVRANIŞLARININ GENETİK OLARAK BELİRLENMİŞ OLDUĞUNU SAVUNDU

Wilson’un en tartışmalı kitaplarından biri ise tüm insan davranışlarının öğrenilmiş deneyimler değil, genetik olarak önceden belirlenmiş olduğunu savunan “Sosyobiyoloji: Yeni Sentez” idi. 1975 yılında yayımlanan kitap, bazı insanlar tarafından ırkçılık ve cinsiyetçi bulunarak yaygın eleştiriler aldı.



1978'de Pulitzer Ödülü kazanan İnsan Doğası Üzerine adlı kitabı ise biyoloji ve insan davranışı arasındaki bu bağlantıyı detaylandırarak, seks ve ahlak gibi diğer alanları ele aldı.

"YEMEK PİŞİRMEK İÇİN RÖNESANS TABLOSUNU YAKMAYA BENZİYOR"

Öte yandan Wilson, çevreyi korumak için birçok kampanya yürüttü ve bir keresinde ekonomik kazanç için bir yağmur ormanını yok etmenin yemek pişirmek için bir Rönesans tablosunu yakmaya benzediğini söyledi.



Ayrıca bilim ve dinin "yaratılışı kurtarmak için bir araya gelmesi gerektiğine" inanıyordu ve hayali bir Baptist'e, Dünya'nın ekosistemini korumak için bir ittifak çağrısında bulunan bir dizi mektup yayınladı.



Son olarak Wilson, Dünya'daki bilim insanları tarafından kullanılan 1,9 milyon canlı türünü türü belgeleyen ücretsiz bir çevrimiçi veritabanı olan Yaşam Ansiklopedisi'nin başlatılmasında etkili oldu.

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