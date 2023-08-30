ChatGPT, 12 ayda 1 milyar dolarlık bir gelir elde edebilir

OpenAI, geliştirdiği yapay zeka sistemi olan ChatGPT için gelecek yıl 1 milyar dolarlık gelir beklentisi olduğunu söyledi.

The Information'ın aktardığına göre, OpenAI önümüzdeki 12 ay içinde yapay zeka yazılımı ve ona güç veren bilgi işlem kapasitesinin satışından 1 milyar dolardan fazla gelir elde etme yolunda ilerliyor.



Daha önce ChatGPT üreticisi OpenAI bu yıl için 200 milyon dolarlık bir gelir öngörmüştü.

GEÇTİĞİMİZ YIL AYDA 80 MİLYON DOLARDAN FAZLA GELİR ELDE ETTİ



Rapora göre Microsoft destekli şirket, geçen yılın tamamında sadece 28 milyon dolar olan gelirine kıyasla ayda 80 milyon dolardan fazla gelir elde ediyor.



ChatGPT'nin yanı sıra, doğrudan geliştiriciler ve işletmeler için yapay zeka modellerine API erişimi satarak ve Ocak ayında şirkete 10 milyar doların üzerinde yatırım yapan Microsoft ile ortaklık yoluyla para kazanıyor.

