ChatGPT-5'in çıkış tarihi belli oldu: "Kendimi işe yaramaz hissettim"

Kullanıcıların yapay zeka ile etkileşim biçimini kökten değiştirebilecek bir güncelleme için geri sayım başladı.

Teknoloji sitesi The Verge, OpenAI’ın merakla beklenen yeni yapay zeka modeli ChatGPT-5’in ağustos ayında tanıtılacağını duyurdu.

Şirketin yaz aylarında yeni bir model çıkaracağı zaten tahmin ediliyordu, ancak büyük modellerde yaşanan gecikmeler ve 5. modelin "insan seviyesine yakın olacağı" spekülasyonları nedeniyle bu haber kullanıcılar arasında heyecan yarattı.

Resmi açıklamalar az olsa da, sızıntılar, erken kullanıcı deneyimleri ve CEO Sam Altman’ın açıklamaları GPT-5'in güçlü bir güncelleme olacağını gösteriyor.

NELER GETİRECEK?

Mashable'a göre, GPT-5’in özellikle çoklu görevlerde daha yetkin olacağı ve OpenAI'ın geliştirdiği farklı araçları (örneğin video üretim aracı Sora, web ajanı Operator, gelişmiş akıl yürütme modelleri o3, o4-mini, o3-pro) tek bir arayüzde birleştireceği konuşuluyor. Böylece kullanıcılar görüntü üretme, kod yazma veya derinlemesine araştırma gibi işleri aynı sistem içinde yapabilecek.



Altman’ın yaptığı paylaşımlardan, GPT-5’in yazılım geliştirme ve teknik görevlerde önemli iyileştirmeler içereceği de anlaşılıyor.



Ayrıca yeni modelin, önceki modellere kıyasla çok daha büyük bir "bağlam penceresine" sahip olacağı düşünülüyor. Yani daha fazla bilgiyi "hatırlayarak" uzun, karmaşık etkileşimleri daha verimli şekilde sürdürebilir. Bağlam penceresi yapay zekanın işleyebileceği metnin uzunluğunu belirleyen bir özellik.

GPT-5’in OpenAI’nin iç sistemlerinde biyogüvenlik gibi hassas alanlarda test edildiğine dair işaretler de mevcut. Bu da modelin çok daha ileri düzey kullanım senaryoları için hazırlandığını gösteriyor olabilir.

ALTMAN'IN YORUMU

OpenAI CEO’su Sam Altman, 23 Temmuz’da katıldığı bir podcast’te GPT-5’in test sürecinden bahsetti. Kendisi karmaşık bir soruyu yanıtlamakta zorlandığını ve soruyu modele verdiğinde kusursuz bir cevap aldığını söyledi:

“O an sandalyemde geri yaslandım ve ‘işte geldi’ dedim. Yapay zekanın yanında kendimi işe yaramaz hissettim.”

Altman, bu duygunun her yeni modelle birlikte tekrarlandığını da belirtti, ancak bu kez yanıtın etkileyici derecede iyi olduğunu vurguladı.

Henüz resmi çıkış tarihi paylaşılmasa da hem Altman hem de diğer OpenAI araştırmacıları modelin "çok yakında" geleceğini söylüyor. The Verge ve TechRadar gibi kaynaklar da modelin halihazırda iç testlerde kullanıldığını doğrulayan bulgulara ulaştı.

Gazetecilerin elde ettiği bilgiler modelin ağustos ayında geleceğine işaret ediyor ama şirket henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

DİĞER BEKLENTİLER

GPT-5’in yanı sıra OpenAI, iPhone’un efsanevi tasarımcısı Jony Ive ile birlikte bir yapay zeka bilekliği, ayrıca bir yapay zeka tarayıcısı gibi farklı projeler üzerinde de çalışıyor. Şirketin 2025 boyunca oldukça hızlı bir geliştirme temposu içinde olduğu görülüyor.