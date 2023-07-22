ChatGPT, Android uygulamasını geliştiriyor

ChatGPT, iOS cihazların ardından Android cihazlar için uygulama geliştirdiğini duyurdu. OpenAI, önümüzdeki hafta uygulamaya Android üzerinden erişimin olacağını belirtirken, şimdiden ön sipariş verilebileceğini kaydetti.

ChatGPT, Android uygulamasını geliştiriyor

OpenAI, geçtiğimiz aylarda ChatGPT robotunun uygulamasını iOS kullanıcıları için kullanıma sunmuştu.

Resmi hesabından duyuru yayınlayan şirket, Threads platformunun kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşmasının ardından, OpenAI'nin için bir uygulama yayınlamaya hazır olduğunu belirtti.

OpenAI, yaptığı duyuruda "Android için ChatGPT'yi duyuruyoruz! Uygulama önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak ve bugünden itibaren Google Play Store'dan ön sipariş verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ChatGPT'nin Mayıs ayında iOS uygulaması piyasaya sürüldüğünde, OpenAI yakın bir zamanda Android sürümünün yayınlanacağını duyurmuştu.

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