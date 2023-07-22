ChatGPT, Android uygulamasını geliştiriyor

OpenAI, geçtiğimiz aylarda ChatGPT yapay zeka robotunun uygulamasını iOS kullanıcıları için kullanıma sunmuştu.



Resmi hesabından duyuru yayınlayan şirket, Threads platformunun kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaşmasının ardından, OpenAI'nin Android için bir uygulama yayınlamaya hazır olduğunu belirtti.

OpenAI, yaptığı duyuruda "Android için ChatGPT'yi duyuruyoruz! Uygulama önümüzdeki hafta kullanıcılara sunulacak ve bugünden itibaren Google Play Store'dan ön sipariş verebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

ChatGPT'nin Mayıs ayında iOS uygulaması piyasaya sürüldüğünde, OpenAI yakın bir zamanda Android sürümünün yayınlanacağını duyurmuştu.