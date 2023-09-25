ChatGPT artık görebiliyor, duyabiliyor ve konuşabiliyor

OpenAI, artık ChatGPT'nin görebildiğini, duyabildiğini hatta konuşabildiğini açıkladı.
SESLİ YANIT VERECEK
Yeni ses özelliğinin, sadece metin ve birkaç saniyelik örnek konuşmadan insan benzeri ses üretebilen yeni bir metinden sese dönüştürme modeli tarafından destekleniyor.
Bu özellik sayesinde ChatGPT ile sesli olarak karşılıklı diyaloğa girebileceksiniz.
GÖRÜNTÜLERİ YORUMLUYOR
Bir diğer özellik ise görüntü. ChatGPT, artık ona gönderdiğiniz görüntüleri yorumlayabileceğini hatta size bir bisiklet tamirinde bile yardımcı olabileceğini belirtiyor.
TERSİNE GÖRSEL ARAMA
Google'ın bilinen meşhur özelliği Google Lens ile tersine görsel arama yaparak internet üzerinde görselin kaynağına erişilebiliyordu. ChatGPT'nin kendisine gönderilen fotoğrafı interneti kazıyarak fotoğrafın kaynağına eriştiği kaydedildi.
İKİ HAFTA İÇİNDE KULLANIMA SUNULACAK
Ses ve görüntü özeliğinin iki hafta içinde Plus ve Enterprise kullanıcıları tarafından deneyimlenebileceği kaydedildi.
Use your voice to engage in a back-and-forth conversation with ChatGPT. Speak with it on the go, request a bedtime story, or settle a dinner table debate.— OpenAI (@OpenAI) September 25, 2023
Sound on 🔊 pic.twitter.com/3tuWzX0wtS
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