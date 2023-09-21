ChatGPT artık görüntü oluşturabiliyor ve bu görüntüler şaşırtıcı derecede detaylı.

OpenAI, geliştirdiği ChatGPT ve DALL-E görüntü oluşturucusunu birleştirdi. Henüz belirlenmiş bir test grubu için yayınlanan bu teknolojinin gerçeğe yakın sonuçlar verdiği kaydedildi.

DAHA GERÇEKÇİ GÖRÜNTÜLER ÜRETEBİLİYOR



Şirket, DALL-E 3 olarak adlandırılan bu teknolojinin önceki versiyonlarına göre daha ikna edici görüntüler üretebildiğini ve harfler, sayılar ve insan eli içeren görüntüler için özel bir beceri gösterdiğini söyledi.



OpenAI araştırmacısı Aditya Ramesh, "Kullanıcının ne istediğini anlama ve temsil etme konusunda çok daha iyi, teknolojinin İngilizce dilini daha kesin bir şekilde kavramak için inşa edildi." dedi.



DALL-E'nin en son sürümünü ChatGPT'ye ekleyen OpenAI, sohbet robotunu kendi başına metin, görüntü, ses, yazılım ve diğer dijital ortamları üretebilen yapay zeka için bir merkez olarak sağlamlaştırıyor.

MEDYA ÜRETİMİ OTOMATİK HALE GELDİ

DALL-E ve ChatGPT daha önce birbirinden ayrı uygulamalardı. Ancak son sürümle birlikte insanlar artık ChatGPT'nin hizmetini kullanarak sadece görmek istediklerini tarif ederek dijital görüntüler üretebiliyor.

Ya da sohbet robotu tarafından oluşturulan açıklamaları kullanarak görüntüler oluşturabilir, böylece grafik, sanat ve diğer medya üretimini daha da otomatik hale getirebilirler.



TALİMATLARI EN İNCE AYRINTISINA KADAR YERİNE GETİRİYOR



OpenAI araştırmacısı Gabriel Goh, bu hafta yaptığı bir gösteride ChatGPT'nin artık nasıl ayrıntılı metin açıklamaları oluşturabildiğini ve bunların daha sonra görüntü üretmek için kullanıldığını gösterdi.



Örneğin, Mountain Ramen adlı bir restoranın logosunun açıklamalarını oluşturduktan sonra, bot birkaç saniye içinde bu açıklamalardan birkaç görüntü oluşturdu.



Goh, DALL-E'nin yeni versiyonunun çok paragraflı açıklamalardan görüntüler üretebildiğini ve en ince ayrıntısına kadar verilen talimatları yakından takip edebildiğini söyledi. Tüm görüntü oluşturucular - ve diğer yapay zeka sistemleri - gibi bunun da hatalara açık olduğunu söyledi.

EKİM AYINDA HERKES İÇİN KULLANIMDA



Teknolojiyi geliştirmeye çalışan OpenAI, DALL-E 3'ü önümüzdeki aya kadar kamuoyu ile paylaşmayacak. DALL-E 3 daha sonra aylık 20 dolar olan bir hizmet olan ChatGPT Plus aracılığıyla kullanılabilecek.

UZMANLARDAN DEZENFORMASYON UYARISI



Uzmanlar, görüntü üreten teknolojinin internette büyük miktarda dezenformasyon yaymak için kullanılabileceği uyarısında bulundu.

OpenAI, DALL-E 3 ile buna karşı koruma sağlamak amacıyla, cinsel içerikli görüntüler ve kamuya mal olmuş kişilerin tasvirleri gibi sorunlu konuları önlemek için tasarlanmış araçlar eklemiştir.

Öte yandan şirket'in DALL-E'nin belirli sanatçıların stillerini taklit etme yeteneğini de sınırlamaya çalıştığı kaydedildi.

