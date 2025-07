OpenAI’ın yeni ChatGPT Agent adlı yapay zeka aracının internette gezinirken “Ben robot değilim” kutusunu tıklaması, Reddit kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. İnsanları robotlardan ayırmak için geliştirilen bu sistem, tam da bir yapay zeka tarafından geçildi.



YAPAY ZEKA "ROBOT DEĞİLİM" DEDİ

Olay, r/OpenAI subreddit'inde paylaşılan ekran görüntüleriyle ortaya çıktı. Kullanıcılar, ChatGPT Agent’ın bir bağlantı dönüştürme sitesinde çalışırken Cloudflare'ın CAPTCHA kutusunu tıkladığını gösteren görüntüleri paylaştı. AI, bu hareketi de şu sözlerle açıkladı:



“Bağlantı eklendi, şimdi doğrulamayı tamamlamak için ‘İnsan olduğunuzu doğrulayın’ kutusunu tıklayacağım. Bu adım, bot olmadığımı kanıtlamak ve işleme devam etmek için gerekli.”

CAPTCHA NEDİR?

CAPTCHA sistemi, adını "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" ifadesinden alıyor ve bilgisayar bilimci Alan Turing’in makineleri insanlardan ayırmaya yönelik 1950’deki meşhur düşünce deneyine dayanıyor.



Bu noktada, ChatGPT gibi gelişmiş bir yapay zekanın gerçekten bir “bot” olup olmadığı tartışılıyor. Reddit'in başka bir alt başlığında, bazı kullanıcılar botların yalnızca verilen komutları uyguladığını, yapay zekanın ise eğitim verilerine ve girdilere göre karar verdiğini savundu.



Yine de, bir yapay zekanın “Ben robot değilim” kutusunu tıklaması, internetin eski kurallarının artık geçerliliğini yitirmeye başladığını gösteriyor. Eğer yapay zeka sistemleri bu testleri kolayca geçebiliyorsa, insanlara özgü doğrulama sistemlerinin anlamı sorgulanır hale geliyor.



YAPAY ZEKA TURING TESTİNİ GEÇTİ Mİ?

Bu gelişme, daha büyük bir eğilimin parçası olarak değerlendiriliyor. 2024’ün başlarında, Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan araştırmacılar, OpenAI’ın GPT-4.5 modelinin ilk kez Turing testini geçtiğini duyurmuştu, yani insanlar, karşılarındaki varlığın bir AI mı yoksa insan mı olduğunu ayırt edememişti.