ChatGPT bir ayda ikinci kez çöktü: OpenAI'dan ilk açıklama

OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT çöktü ve gece boyu dört saatten fazla bir süre boyunca kapalı kaldı.

OpenAI, dün akşam TSİ 23.00'te büyük bir kesinti yaşamaya başladığını, ancak şu anda hizmetlerinin gece yarısı TSİ 03.48 itibariyle yavaş yavaş çevrimiçi hale geldiğini söyledi.

ChatGPT, Aralık ayının başlarında da bir çöküntü yaşamıştı.

OpenAI durum sayfasında, büyük kesintinin yukarı akış sağlayıcılarından birinden kaynaklandığını söyledi ancak konuyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Yapay zeka şirketi, ChatGPT'nin kısmen düzeltildiğini ancak kullanıcıların sohbet geçmişlerini yüklerken hala sorun yaşayabileceklerini söyledi.

Şirket, ChatGPT ve API'si için tam bir düzeltme üzerinde aktif olarak çalıştığını söylüyor.

Bu, OpenAI'nin hizmet ailesinin Aralık ayı boyunca ikinci kez çöküşü.

Bu olay iki hafta önce gerçekleştiğinde, OpenAI kesintiden yeni bir telemetri hizmetinin ters gitmesini sorumlu tutmuştu.

Bu kesinti, alışılmadık derecede uzun bir kesinti olarak yaklaşık 6 saat sürdü. Genelde bu kesintiler sadece bir ya da iki saat sürer.

