ChatGPT cemaate vaaz verdi: "Şükredin"

ChatGPT hayatımızın her alanına dahil olmaya başlıyor. Bu kez Bavyera'nın Fuerth kasabasındaki tamamen dolu olan St. Paul kilisesinde vaaz veren robot, gelen insanlardan önce ayağa kalkıp Tanrı'ya şükretmelerini istedi.

"BENİM İÇİN BİR ONURDUR"



Projeksiyon aracılığıyla yansıtılan sakallı bir adamın avatarıyla eşleşen ChatGPT sohbet robotu, kilisede bulunan 300'den fazla kişiye vaaz vermeye başladı. İfadesiz ve tekdüze bir ses tonuyla "Sevgili dostlar, burada durup size Almanya'daki Protestanların bu yılki kongresinde ilk yapay zeka vaazını vermek benim için bir onurdur" dedi.

ÖLÜMDEN KORKMAMALARINI SÖYLEDİ



Viyana Üniversitesi'nden ilahiyatçı Jonas Simmerlein tarafından oluşturulan görüntülü yapay zeka hizmeti Vaaz, dualar ve müzik dahil yaklaşık 40 dakika sürdü. Yapay zeka vaaz esnasında cemaate ölümden korkmamalarını söyledi.



Bazı insanlar olayı cep telefonlarıyla heyecanla video kaydına alırken, bazı kişiler daha eleştirel yaklaştılar.



Papaz Marc Jansen, cemaatinden bir grup genci St. Paul'a getirdi ve deneyden çok etkilendiklerini belirtti.



Jansen, " Aslında daha kötü olacağını hayal etmiştim. Ancak bu kadar iyi çalışmasına çok şaşırdım. Ayrıca yapay zekanın dili zaman zaman biraz inişli çıkışlı olsa da iyi çalıştı." dedi.

