ChatGPT CEO'su: En büyük korkum, dünyaya önemli zararlar verme ihtimalimiz

"HÜKÜMET DEVEREYE GİRMELİ"



Samuel Harris Altman, ChatGPT'nin artan popülaritesi, yapay zekanın pozitif ve negatif olasılıkları hakkında yaptığı konuşmada, hükümetin bu değişikliklerin yönetilmesini sağlamak için devreye girmesi gerektiğini kabul etti.



3 saat süren toplantıda, ABD Senatörlerine, yapay zeka teknolojilerinin lisans denetimlerini yapacak bağımsız bir mekanizmanın kurulması tavsiyesinde bulunan Altman bu sayede, tehlikeli yeteneklerinin değerlendirilmesi dahil bir dizi güvenlik standardı oluşturulabileceğini dile getirdi.



Altman, bu şekilde modellerin "kendi kendini kopyalayıp çoğalamayacaklarından ve kendi başlarına hareket edemeyeceklerinden" emin olunabileceğini belirtti.



Komite toplantısına konuşan bazı senatörler de, yapay zeka pazarındaki kurumsal işbirliği hakkında uyarıda bulunarak, az sayıda teknoloji şirketinin bu sektöre hakim olması durumunda karşılaşılacak problemlere işaret etti.