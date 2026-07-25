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ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI doğruladı

25.07.2026 12:48

Son Güncelleme: 25.07.2026 13:15

ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI doğruladı
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
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OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu ChatGPT, erişim sorunuyla gündemde. Şirket, dünya çapında kullanıcıların yapay zekaya erişemediğini doğruladı.

Dünyanın en yaygın kullanılan yapay zeka araçlarından ChatGPT'ye erişim sorunu yaşanıyor. Herkesin birçok alanda kullanarak faydalandığı yapay zeka motoru ChatGPT hata veriyor.

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OpenAI tarafından yapılan durum güncellemesi, yarım saati aşkın süredir erişim sorunu olduğunu gösteriyor.

OPENAI RESMİ SİTESİNDE DOĞRULADI

 

OpenAI, dünya çapında kullanıcıların sorun yaşadığını ve birçoğunun yapay zekaya erişemediğini doğruladı.

 

Son 30 dakikadır sorun yaşandığı ifade edilirken DownDetector'a göre, ChatGPT şu anda ABD, Avrupa, Hindistan, Japonya, Avustralya ve dünyanın diğer bölgelerinde kesinti yaşıyor.