ChatGPT çöktü mü, neden açılmıyor? OpenAI doğruladı

OPENAI RESMİ SİTESİNDE DOĞRULADI

OpenAI, dünya çapında kullanıcıların sorun yaşadığını ve birçoğunun yapay zekaya erişemediğini doğruladı.

Son 30 dakikadır sorun yaşandığı ifade edilirken DownDetector'a göre, ChatGPT şu anda ABD, Avrupa, Hindistan, Japonya, Avustralya ve dünyanın diğer bölgelerinde kesinti yaşıyor.